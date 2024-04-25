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Новости Провинции не придется оплачивать расходы на питание и алкоголь во время игр “Лос-Анджелес Кингз” в Квебеке

Провинции не придется оплачивать расходы на питание и алкоголь во время игр “Лос-Анджелес Кингз” в Квебеке

Степан Артемьевский Апр 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Провинции не придется оплачивать расходы на питание и алкоголь во время игр “Лос-Анджелес Кингз” в Квебеке отключены 1 Просмотров

Правительству Квебека не придется оплачивать расходы на питание и алкоголь для игроков “Лос-Анджелес Кингз”, которые приедут в Квебек на две показательные игры этой осенью.

 

Информация, о которой ранее не было известно, была обнародована во вторник в ходе изучения бюджетных ассигнований Совета министров, секции капиталовложений и национализации. Официальный лидер оппозиции Марк Тангуэй потребовал расторгнуть соглашение на сумму от 5 до 7 миллионов долларов, подписанное 9 сентября 2023 года между правительством Квебека, Quebecor и Kings о посещении командой центра Vidéotron.

Юри Руссо, заместитель секретаря Национального секретариата столицы, наконец-то сообщил, что соглашение не предусматривает возмещения личных расходов игроков, таких как питание и алкоголь. Тангуэй был рад, что правительство “отодвигает занавес”, указав, что эта конкретная информация была отредактирована в ответ на запрос о доступе к информации.

В ходе обсуждения Руссо также отметил, что с момента подписания соглашения Квебекору уже было выплачено 2,5 миллиона долларов. Еще 2,5 миллиона долларов будут выплачены компании за 30 дней до мероприятия. Чтобы гарантировать, что Québecor не понесет никаких убытков, правительство обязалось выплатить компании дополнительно до 2 миллионов долларов после проведения мероприятия в случае возникновения убытков.

Объявление о государственной субсидии вызвало большой резонанс прошлой осенью, когда министр финансов Эрик Жирар в своем экономическом заявлении заявил, что государственные финансы находятся в затруднительном положении в контексте поддержки государственного сектора.

 

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