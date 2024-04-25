Сайт Airbnb в Вердане был закрыт из-за жалоб, штрафов и недовольства соседей

Здание на Баллантайн-авеню рядом с Хиксон-стрит в районе Вердан в Монреале известно как печально известный Airbnb.

“Обычно вечеринки проходят здесь каждые выходные”, – говорит Пьер С. Фортье.

Те, кто живет поблизости, сыты по горло этим местом, говорят, что вечеринки продолжаются до поздней ночи, а иногда и до раннего утра.

“Моя девушка выгуливает собаку по утрам, это происходит примерно в 6:00 утра. Она слышит, что вечеринки здесь продолжаются”, – говорит Фортье.

В Монреале при краткосрочной аренде менее чем на 31 день необходимо иметь городской сертификат.

В электронном письме CTV News администрация района Вердан сообщила, что у этого адреса не было такого сертификата и что после нескольких проверок администрация района оштрафовала владельца Карима Камаля на 2500 долларов.

Администрация района также посоветовала Налоговому управлению Квебека, которое имеет право налагать более крупные штрафы, обратить внимание на это сомнительное заведение.

“Налоговая служба Квебека тщательно рассматривает все поступающие жалобы и сообщения”, – сообщил пресс-секретарь компании Клод-Оливье Фаньян в электронном письме. “Компания Kamal Capital Inc. и ее директор Карим Оливье Камаль уже получили пять заявлений о правонарушениях, связанных с краткосрочным размещением туристов. Слушание по одному из этих дел назначено на 10 июня”.

Данные о размещении туристов публикуются ежеквартально на веб-сайте Revenue Quebec.

Фагнант сообщил, что агентство провело 528 проверок в Монреале и выдало 428 заявлений о правонарушениях.

В общей сложности было вынесено 279 обвинительных приговоров и наложено штрафов на сумму 1 192 425 долларов, добавил он.

Защитники жилищного строительства говорят, что незаконная краткосрочная аренда продолжает оставаться проблемой спустя месяцы после принятия законодательства, направленного на решение этой проблемы.

Представитель RCLALQ (Объединение комитетов и ассоциаций географов Квебека) Седрик Дюссо заявил, что в законе есть лазейки, и именно поэтому по всему Квебеку все еще так много Airbnbs.

“Сейчас в провинции Квебек их насчитывается более 31 000 подобных заведений”, – сказал он. “И мы знаем, что подавляющее большинство из них по-прежнему находятся вне закона”.

В городе Монреале есть команда для борьбы с незаконными заселениями, но они заявили, что им нужно больше сотрудничества со стороны провинции.

Министр туризма Квебека Кэролайн Проулкс заявила, что все сделано для того, чтобы каждая проверка и инспекция “могли бы сыграть свою роль”.

“Рост числа нарушений и наложенные на сегодняшний день штрафы (3,9 миллиона долларов) свидетельствуют об этом”, – сказала Проулкс.

Так называемый печально известный Airbnb в Вердане был удален из списка, но адвокаты говорят, что это капля в море.

Airbnb заявила, что придерживается системы Квебека и что она давно выступает за “систему, которая позволит нам лучше сверять предоставленную хостингом информацию с правительственными данными”, – сказал пресс-секретарь Мэтт Макнама.

Что касается объявления в Вердане, Макнама сказал, что Airbnb не получал никаких жалоб от соседей по этому адресу.

“Наша политика в отношении нарушений общественного порядка запрещает проведение несанкционированных вечеринок в жилье Airbnb, – сказал он. “Для тех, кто пытается нарушить эти правила, предусмотрены последствия, от приостановки действия учетной записи до удаления с платформы”.

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