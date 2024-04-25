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Новости Воры пытались украсть тысячи литров бензина в Броссаре
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Воры пытались украсть тысячи литров бензина в Броссаре

Степан Артемьевский Апр 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Воры пытались украсть тысячи литров бензина в Броссаре отключены 10 Просмотров

Полиция Лонгея (SPAL) разыскивает предполагаемых воров после того, как два человека попытались украсть немалое количество бензина со станции технического обслуживания в Броссаре рано утром во вторник.

 

Происшествие произошло в 2:15 ночи на заправочной станции на Гранд-Алле, недалеко от шоссе 30.

Их план был сорван, когда полиция прибыла на место событий в разгар операции.

По данным полиции, подозреваемые были застигнуты на месте преступления, когда они разливали бензин по канистрам и загружали их в грузовик.

19-летний подросток был немедленно арестован на месте. А вот его сообщнику удалось улизнуть.

“Один из двух подозреваемых сбежал”, – сказала Мелани Мерсилль, представитель полиции Лонгея. “Полиция работает над его поиском с помощью кинолога Квебекской полиции”.

Арестованный подросток был взят под стражу и, как ожидается, встретится со следователями в этот же день.

“Ему могут быть предъявлены обвинения в краже на сумму более 5000 долларов”, – отмечает Мерсиль.

Грузовик и украденный бензин были изъяты полицией.

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