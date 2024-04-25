Воры пытались украсть тысячи литров бензина в Броссаре

Происшествие произошло в 2:15 ночи на заправочной станции на Гранд-Алле, недалеко от шоссе 30.
Их план был сорван, когда полиция прибыла на место событий в разгар операции.
По данным полиции, подозреваемые были застигнуты на месте преступления, когда они разливали бензин по канистрам и загружали их в грузовик.
19-летний подросток был немедленно арестован на месте. А вот его сообщнику удалось улизнуть.
“Один из двух подозреваемых сбежал”, – сказала Мелани Мерсилль, представитель полиции Лонгея. “Полиция работает над его поиском с помощью кинолога Квебекской полиции”.
Арестованный подросток был взят под стражу и, как ожидается, встретится со следователями в этот же день.
“Ему могут быть предъявлены обвинения в краже на сумму более 5000 долларов”, – отмечает Мерсиль.
Грузовик и украденный бензин были изъяты полицией.
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