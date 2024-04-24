Опять новое повышение налогов в 2024 году ?

Чем больше я об этом думаю, тем более несправедливым с финансовой точки зрения я считаю взимать дополнительную плату с мелких владельцев дуплексов и триплексов, как это только что сделали правительства Трюдо и Лего, повысив с 25 июня этого года налог на прирост капитала с продажи доходной недвижимости, если он превышает 250 000 долларов.

В настоящее время в Квебеке насчитывается 279 488 дуплексов и триплексов. Все или почти все эти небольшие доходные дома принадлежат налогоплательщикам со средним и низким доходом.

Многие из них, кстати, инвестировали в свои дуплексы или триплексы, чтобы получать небольшой доход или даже не получать его, рассчитывая на повышение стоимости своей собственности в будущем, чтобы создать своего рода накопления денег на пенсию.

Эти домовладельцы со скромным доходом, многим из которых приходится играть в “разнорабочего”, чтобы поддерживать и ремонтировать свою собственность по мере необходимости, находятся на расстоянии световых лет от очень богатых налогоплательщиков, которые зарабатывают колоссальные суммы денег на приросте капитала, полученном от их инвестиций в акции, фонды и т. д.

Вот почему я рекомендую Джастину Трюдо и Франсуа Лего проявить налоговое сочувствие к владельцам дуплексов и триплексов, исключив их из новой меры по налогообложению прироста капитала.

Потому что первоначально введя ежегодную надбавку за прирост капитала, превышающую отметку в 250 000 долларов, Джастин Трюдо и его министр финансов Кристия Фриланд хотели «улучшить налоговую справедливость», заставив богатых платить больше налога на прирост капитала.

Причина? Благодаря приросту капитала богатые «получают непропорционально большие выгоды ” по сравнению со средним классом.

В настоящее время только половина прироста капитала облагается налогом. С 25 июня мы продолжим платить 50% налога на первые 250 000 долларов прироста капитала.

Новые налоговые ставки, которые вступят в силу 25 июня, увеличат ставку налога на прирост капитала от любой продажи с 50 процентов сверх первых 250 000 долларов до 66 процентов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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