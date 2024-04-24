Профсоюз подает заявку на представление интересов работников предприятия Amazon в Лавале

Профсоюз из Квебека сообщает, что он подал заявку на представление интересов сотен работников компании Amazon.com Inc. на складе в провинции.

Национальная конфедерация синдикатов заявляет, что она подала заявление в Административный суд по трудовым спорам, чтобы представлять интересы 200 сотрудников склада Amazon DXT4 в Лавале.

Профсоюз, представляющий интересы 330 000 работников из самых разных отраслей промышленности, заявляет, что теперь трибунал должен будет обеспечить, чтобы профсоюзные карточки, подписанные работниками склада, представляли большинство сотрудников предприятия.

Если арбитражный суд установит, что пороговый уровень соблюден, профсоюз заявляет, что он будет сертифицирован в качестве представителя всех сотрудников, на которых распространяется действие заявления.

Однако профсоюз признал, что может столкнуться с препятствиями в своих усилиях по получению сертификата.

В пресс-релизе компании предупреждается, что Amazon имеет “долгую историю борьбы с профсоюзами и вполне может использовать тактику затягивания или другие стратегии для замедления процесса объединения, такие как искусственное раздувание списка сотрудников, массовый наем и распространение антипрофсоюзных сообщений”.

Ранее в этом месяце Unifor подала заявки на представление интересов работников двух складов Amazon в Нью-Вестминстере и Дельте, Британская Колумбия.

Вскоре после этого профсоюз временно отозвал заявки и обвинил гиганта электронной коммерции в “подозрительно высоком” количестве сотрудников, что помешало его усилиям.

Представитель Amazon Барбара Аграйт заявила тогда, что компания уверена в том, что предоставила совету директоров точную и полную информацию.

“Мы можем заверить сотрудников Amazon в том, что наши юридические службы готовы и что права работников будут соблюдаться”, – заявила Кэролайн Сенневиль, президент Национальной конфедерации профсоюзов, в пресс-релизе.

– И мы призываем всех работников других складов Amazon в Квебеке отстаивать свои права – даже против гигантской многонациональной компании!”

Представитель Amazon Agrait заявил в понедельник, что компания стремится к тому, чтобы ее работников уважали и ценили по достоинству.

“Дело в том, что Amazon уже предлагает то, о чем просят многие профсоюзы: безопасные и инклюзивные рабочие места, конкурентоспособную оплату труда, медицинские льготы с первого дня работы и возможности для карьерного роста”, – говорится в ее заявлении.

– Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими сотрудниками, чтобы и дальше делать Amazon отличным местом для работы”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.