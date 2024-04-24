На парковке монреальского гаража подожжены 4 автомобиля

Незадолго до полуночи в службу спасения поступил звонок в службу спасения 911 о том, что автомобили охвачены пламенем на парковке гаража на улице де Руан в районе Мерсье-Хочелага-Мезоннев.
Когда прибыла полиция, четыре автомобиля были охвачены пламенем.
Пожарные быстро взяли пламя под контроль.
“Согласно первоначальной информации, полученной от свидетелей, подозреваемый был замечен возле автомобилей, когда начался пожар”, – пояснила Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля. “Он скрылся до прибытия полиции”.
Полиция описывает ущерб как “значительный” и сообщает, что рядом с автомобилями была найдена канистра с бензином.
Арестов произведено не было. Дело передано в отдел полиции Монреаля по расследованию поджогов.
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