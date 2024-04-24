Два человека обвиняются в сексуальном насилии в ресторане Монреаля

Мужчине и женщине предъявлены серьезные обвинения после того, как один человекбподвергся сексуальному насилию в одном из ресторанов Монреаля.

Официальные службы заявляют, что есть опасения, что жертв может быть больше.

Полиция Монреаля утверждает, что заявитель подвергся сексуальному насилию “во время нескольких заранее подготовленных о анонсированных мероприятий в заведении Protocole Kinky Lounge” на Сент-Катрин-стрит, которое описывает себя как “ресторан с извращенной тематикой”. Предполагаемая жертва получила серьезные травмы.

После задержания 11 апреля 25-летней Надежде Рассон Сен-Луи и 49-летнему Марку-Андре Шаррону были предъявлены обвинения в сексуальном насилии с применением оружия, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении телесных повреждений. Обвинения в торговле людьми и сутенерстве были выдвинуты позже, после проведения дополнительного расследования.

В понедельник полиция опубликовала фотографии и описания внешности двух обвиняемых. Рассон Сент-Луис – белая женщина ростом около пяти футов пяти дюймов с проколотым носовым проходом. Она также известна под прозвищем Абигаэль. Чаррон – белый мужчина ростом около пяти футов восьми дюймов, весит около 165 фунтов, у него голубые глаза и седеющие каштановые волосы.

У следователей есть основания полагать, что подозреваемые, возможно, совершали другие преступления в том же заведении с момента его открытия в октябре 2023 года или в других местах Монреаля в последние годы.

Любой, кто стал жертвой двух обвиняемых, может обратиться в отдел сексуального насилия полиции Монреаля по телефону 514-280-8502. Анонимные сообщения также могут быть оставлены по телефону 514-393-1133.

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