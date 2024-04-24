Приветствия только на французском языке в Монреале становятся все менее популярными

Большинство продавцов в Монреале приветствуют своих покупателей только на французском, но это может скоро измениться, поскольку один только “Бонжур!” становится все менее популярным.

Согласно новому исследованию, опубликованному в понедельник Управлением французского языка Квебека (OQLF), доля предприятий, которые приветствовали своих клиентов только на французском, в 2010 году составила 84,2%.

К 2023 году этот показатель сократился до 71,0 процента.

И наоборот, доля компаний, приветствующих своих клиентов как на французском, так и на английском языках, увеличилась на 8,2 процентных пункта в период с 2010 по 2023 год, достигнув 11,9 процента в прошлом году.

Доля компаний, которые приветствовали своих клиентов только на английском, выросла с 12,1% до 17,0% в период с 2010 по 2017 год.

С тех пор этот показатель оставался стабильным на уровне 17,1% в 2023 году.

В OQLF говорится, что приветствие определяется как “язык первых слов, которые сотрудники компании используют при обращении к клиенту”.

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