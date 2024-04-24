Работники винных магазинов Квебека бастуют в среду и четверг

Основными спорными моментами являются добавление постоянных должностей, доступ к страховке и обучению.

Профсоюз работников магазинов и офисов Квебекского алкогольного общества (SAQ) объявил о двух днях забастовки, в среду и четверг, если к тому времени за столом переговоров не произойдет существенного прорыва.

Если забастовка продолжится, это будут первые два дня забастовочных действий в рамках 15-дневного мандата, предоставленного членам профсоюза.

Профсоюз представляет около 5000 работников различных торговых точек SAQ.

Основными спорными моментами являются добавление постоянных должностей, доступ к страховке и обучению.

Вопрос о заработной плате еще не решен, утверждает профсоюз, который входит в ассоциированную с CSN Федерацию работников государственной службы.

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