Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Работники винных магазинов Квебека бастуют в среду и четверг
SAQ
Полки SAQ, когда забастовки нет.

Работники винных магазинов Квебека бастуют в среду и четверг

Виктория Христова Апр 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Работники винных магазинов Квебека бастуют в среду и четверг отключены 4 Просмотров

Основными спорными моментами являются добавление постоянных должностей, доступ к страховке и обучению.

Профсоюз работников магазинов и офисов Квебекского алкогольного общества (SAQ) объявил о двух днях забастовки, в среду и четверг, если к тому времени за столом переговоров не произойдет существенного прорыва.

Если забастовка продолжится, это будут первые два дня забастовочных действий в рамках 15-дневного мандата, предоставленного членам профсоюза.

Профсоюз представляет около 5000 работников различных торговых точек SAQ.

Основными спорными моментами являются добавление постоянных должностей, доступ к страховке и обучению.

Вопрос о заработной плате еще не решен, утверждает профсоюз, который входит в ассоциированную с CSN Федерацию работников государственной службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*