Работники винных магазинов Квебека бастуют в среду и четверг

Профсоюз работников магазинов и офисов Квебекского алкогольного общества (SAQ) объявил о двух днях забастовки, в среду и четверг, если к тому времени за столом переговоров не произойдет существенного прорыва.
Если забастовка продолжится, это будут первые два дня забастовочных действий в рамках 15-дневного мандата, предоставленного членам профсоюза.
Профсоюз представляет около 5000 работников различных торговых точек SAQ.
Основными спорными моментами являются добавление постоянных должностей, доступ к страховке и обучению.
Вопрос о заработной плате еще не решен, утверждает профсоюз, который входит в ассоциированную с CSN Федерацию работников государственной службы.
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