Фермеры Квебека протестуют с декабря. Кто-нибудь их слушает и слышит?

В понедельник утром в Шербруке, десятки тракторов медленно двигались по участку дороги между региональными офисами ассоциации фермеров Квебека и Министерством сельского хозяйства.

Недовольные высокими процентными ставками, растущей бумажной волокитой и тяжелым бременем регулирования, протестующие фермеры стали привычным зрелищем по всему Квебеку с декабря. “Довольно трудно заставить фермеров покинуть свои фермы, потому что у них есть много дел, но то, что они покидают свои рабочие места означает, что в сельском хозяйстве сейчас действительно что-то не так”, – сказал Бенджамин Бойвин, фермер по выращиванию кукурузы и пшеницы в квебекском регионе Эстри, к востоку от Монреаля, который в понедельник проводил акцию протеста.

По его словам, государственные программы помощи больше не соответствуют потребностям фермеров провинции — только один процент бюджета провинции Квебек направляется на сельское хозяйство, и большая часть этих денег идет на налоговые льготы, которые помогают фермерам платить муниципальные налоги. Мартин Карон, президент официального органа, представляющего интересы фермеров Квебека, Союза производителей сельскохозяйственной продукции (UPA), сказал, что чистый доход фермерских хозяйств в прошлом году снизился в среднем на 50%, в основном из-за роста процентных ставок и высокой стоимости топлива и оборудования. Фермеры, обремененные сокращающейся прибылью, также вынуждены заполнять все больше документов.

По его словам, бланки, необходимые для расширения сельскохозяйственных угодий, могут занимать до 100 страниц, а на получение разрешения на строительство новых зданий могут уйти месяцы. Это в дополнение к обучению, которое фермеры должны пройти, чтобы узнать о конкретных культурах. “Когда к вам домой приходят бюрократы и рассказывают, как выполнять вашу работу, которую вы изучали, у производителей это больше не работает”, – сказал Кэрон. С 2015 года фермеры выплатили правительству более 400 миллионов долларов в виде экологических сборов, которые взимаются с ряда пластиковых изделий, таких как контейнеры с семенами, удобрениями и пестицидами. Кэрон сказал, что хочет вернуть эти деньги фермерам, чтобы помочь им адаптироваться к изменению климата.

По его словам, эти сборы, которых нет ни в Канаде, ни на международном уровне, ставят квебекских фермеров в невыгодное коммерческое положение. Фермеры, по словам Кэрона, хотят, чтобы правительство установило для них процентные ставки на уровне трех процентов. В то время как провинция разработала программу экстренного финансирования, по его словам, она включает в себя дополнительные кредиты по недоступным ставкам для уже имеющих задолженность фермеров.

Паскаль Теро, директор программы по управлению фермерскими хозяйствами и технологиям Университета Макгилла, сказал, что когда процентные ставки были низкими, у фермеров был стимул инвестировать в свои фермы. Растущие процентные ставки привели к снижению прибыли, добавил он. Фермеры, участвовавшие в акции протеста в понедельник, заявили, что правительственные программы по-прежнему направлены на стимулирование расширения и новых инвестиций, а не на поддержку существующих предприятий. Из-за сезонного характера сельского хозяйства фермерам часто приходится занимать деньги, пояснил Теро.

“Весной у вас еще нет доходов, поэтому вам нужно занимать, занимать, чтобы купить семена, удобрения, чтобы купить все”, – сказал он. “Вам нужно много активов в долларах, чтобы получать большой доход, и вам нужно занимать деньги, чтобы иметь возможность позволить себе эти активы. Поэтому всякий раз, когда у вас повышается процентная ставка, вы, конечно, сильно страдаете”. По его словам, большое количество бумажной волокиты частично является признаком программ поддержки фермерских хозяйств в Квебеке: правительство помогает фермерам финансово и хочет взамен подотчетности.

Например, агролог — специалист по почвам — должен подписать некоторые документы, и фермеры могут получить субсидию на его наем, что требует определенной административной нагрузки. “Таким образом, им нужно заполнить документы, чтобы они могли нанять кого-то, кто помог бы им заполнить документы”, – сказал он. Правительство Квебека заявляет, что прислушивается. “Мы говорим о “идеальном шторме”. Мы понимаем, почему наши производители обеспокоены”, – заявила Софи Дж. Барма, пресс-секретарь Андре Ламонтаня, министра сельского хозяйства Квебека, в заявлении, отправленном по электронной почте.

Фермеры, сталкивающиеся с трудностями, могут обратиться к программе экстренного финансирования, созданной в прошлом году, сказала она, добавив, что правительство работает с UPA и другими группами, чтобы снизить нормативную и административную нагрузку. Кэрон говорит, что ему нужно увидеть результаты. “Люди ждут действий, потому что они слишком долго говорили нам: “Мы понимаем, мы создадим комитеты”, – сказал он. “Люди полны решимости добиться уважения”.

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