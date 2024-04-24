Подозреваемые трижды за один день врезаются в полицейские машины Монреаля

По данным полиции Монреаля, в понедельник в результате одного из трех инцидентов, когда водители врезались на своих автомобилях в патрульную машину, был ранен полицейский.

По данным полиции, в двух из этих столкновений участвовали угнанные автомобили.

В первом случае около 11 часов утра полицейские заметили предположительно угнанный автомобиль недалеко от улицы Рене-Левеск и бульвара Трехсотлетия в Пуэнт-о-Трамбле. Полиция сообщила, что автомобиль отказался останавливаться, и полицейские последовали за ним до пересечения 28-й авеню и улицы Убальд-Пакуин, где он столкнулся с полицейской патрульной машиной, которая была припаркована боком, чтобы перекрыть улицу.

По словам представителя полиции Монреаля Вероники Дюбюк, автомобиль врезался в полицейскую машину и продолжил движение. Полиция обнаружила его брошенным только на углу 36-й авеню и Виктории.

Дюбюк говорит, что подозреваемые, которым удалось скрыться, описываются как мужчины в возрасте около 20 лет.

По состоянию на вечер понедельника арестов произведено не было.

Вскоре после этого полицейский, расследовавший сообщение об угоне автомобиля, был сбит патрульной машиной в Дорвале. Около 12:30 полиция обнаружила автомобиль, о котором сообщалось как об угнанном. На перекрестке 55-й авеню и Линдси-авеню видели, как подозреваемый садился в машину, и заметили, что в ней находился еще как минимум один человек.

Полиция сообщает, что первый подозреваемый скрылся с места происшествия и был задержан после непродолжительной погони.

Второй подозреваемый скрылся на автомобиле и врезался в патрульную машину, которая сбила полицейского. Полицейский получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Полиция потеряла из виду автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, но позже обнаружила его на берегу озера Борд-дю-Лак в Пуэнт-Клэр.

Шоссе было временно перекрыто, и полицейские прочесывают местность в поисках второго подозреваемого.

Третий инцидент в Роузмонте

Полиция также расследует другой инцидент после того, как около 14:30 в Роузмонте полицейские заметили незарегистрированную черную Honda CRV, совершившую несколько нарушений правил дорожного движения, в том числе врезавшуюся в другой автомобиль.

Полиция попыталась остановить транспортное средство, которое, по словам Дюбюка, “намеренно” въехало во встречную патрульную машину. Патрульная машина получила серьезные повреждения, но никто из граждан или сотрудников полиции не пострадал.

Полицейской погони не было. После того, как подозреваемый — мужчина белой расы, на вид около 30 лет — скрылся с места происшествия, полиция начала получать несколько звонков в службу 911 о нарушениях правил дорожного движения. Дюбук сказал, что водителю, возможно, будут предъявлены обвинения в опасном вождении, вооруженном нападении и наезде с разбега.

После столкновения была перекрыта 18-я авеню между Массон-стрит и Лорье-авеню.

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