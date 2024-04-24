Жительница Монреаля говорит, что была “опустошена” после ложного выигрыша лодки в «Тим Хортон»

Юридическая фирма в Монреале хочет подать в суд на «Тим Хортон» после того, как около 500 000 клиентов получили электронные письма, в которых утверждалось, что они выиграли лодку и трейлер.

Как выяснилось, электронные письма были отправлены по ошибке. Монреальская юридическая фирма LLC Avocats подала заявление о возбуждении коллективного иска

Мишель Стародуб, мать-одиночка из Монреаля, была одной из примерно полумиллиона человек, которым изначально было отправлено электронное письмо с сообщением о том, что они стали победителями. Не поверив в это, она даже пошла в «Тим Хортон», чтобы убедиться, что это правда, и ей сказали, что менеджер не может подтвердить данную информацию.

«Осознание того, что все это не по-настоящему, в некотором роде опустошает, особенно когда ты переживаешь трудные времена. Я испытала настоящий прилив восторга», – рассказала она CTV News. «Я была взволнована и счастлива, а потом пришла и узнала, что это не по-настоящему, и это было своего рода разочарованием».

В настоящее время Стародуб является частью группы Facebook, которая была создана вместе со многими другими пользователями, делящимися своим разочарованием по отношению к псевдо-розыгрышу.

“Когда нам стало известно об ошибке, мы быстро разослали всем нашим клиентам электронное письмо с уведомлением об ошибке и извинениями”, – написал «Тим Хортон» в электронном письме для CTV News. “Несмотря на эту человеческую ошибку, мы твердо убеждены, что в иске нет обоснованности, и мы будем рассматривать это в суде”.

Адвокат Джоуи Зукран говорит, что, учитывая, что это не первый случай, когда у «Тим Хортон» возникают проблемы с оспариванием, он считает, что дело имеет под собой основания.

Прежде чем приступить к рассмотрению коллективного иска, его еще должен одобрить судья.

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