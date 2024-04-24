Мост Иль-о-Тур, ведущий в Монреаль, закроется в выходные

Автомобилистов предупреждают, что движение по направлению к Монреалю на мосту Иль-о-Тур будет закрыто с вечера пятницы до утра воскресенья.

Министерство транспорта (MTQ) сообщает, что закрытие необходимо для проведения работ на поврежденном участке моста.

Две полосы движения в направлении Водрей-Дорион останутся открытыми.

Движение по шоссе № 40 в восточном направлении будет закрыто с 11 часов вечера пятницы до 5 часов утра воскресенья между съездом № 35 (Водрей-сюр-ле-Лак / Водрей-Дорион / ав. Сен-Шарль) и въездом с бульвара Ветеранов-Комбатантов.

Министерство сообщает, что плата за проезд по шоссе 30 в восточном направлении будет приостановлена, чтобы предложить пассажирам альтернативный маршрут в Монреаль.

“Маршруты объезда будут обозначены временными указателями.

Министерство рекомендует участникам дорожного движения, которым придется передвигаться по этому району, выделить больше времени, чтобы добраться до места назначения”, – говорится в пресс-релизе MTQ.

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