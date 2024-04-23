Сотни людей собрались в Монреале, чтобы выступить с критикой состояния окружающей среды в Квебеке

Накануне Дня Земли монреальцы, приверженные борьбе с изменением климата, прошли маршем по Парк-авеню в воскресенье, призывая сделать больше для борьбы с изменением климата.

Как и в 2019 году, когда сотни тысяч квебекцев сплотились вокруг Греты Тунберг, воскресная демонстрация была инициирована молодым поколением.

Однако, в отличие от 2019 года, протест далеко не охватил такое же количество горожан.

Толпа растянулась всего на 300 метров – от памятника Жоржу-Этьену Картье “Ангел” до пересечения Парк-стрит и Дулут-стрит, и количество собравшихся исчислялось скорее сотнями, чем тысячами человек.

Даже организатор Ширли Барни призналась, что была немного разочарована, но не удивлена.

Она считает, что легко впасть в уныние, когда понимаешь, что правительство не воспринимает климатический кризис всерьез и рассматривает природные ресурсы скорее как средство роста экономики, чем как нечто, подлежащее сохранению.

Тем не менее, 19-летняя активистка не настроена скептически и продолжает верить в правое дело.

Она надеется, что правительство провинции, как и федеральное правительство, услышит гнев граждан, которые пришли на марш вместе с ней, и поставит борьбу с изменением климата во главу угла своей повестки дня.

Молодые и пожилые, группы друзей и целые семьи вышли на улицы Монреаля с плакатами, осуждающими политическое бездействие, полумеры и “зеленую политику”.

Представитель “Солидарности Квебека” Габриэль Надо-Дюбуа и критик партии по вопросам окружающей среды Алехандра Зага-Мендес воспользовались возможностью провести пресс-конференцию непосредственно перед началом демонстрации.

На ней одчеркивалась необходимость масштабных инвестиций в общественный транспорт по всей провинции и предложения жителям Квебека жизнеспособных альтернатив видам деятельности и поведению, которые приводят к выбросам большого количества парниковых газов.

Демонстрация также должна была состояться в Квебеке.

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