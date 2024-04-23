Департамент здравоохранения Квебека сообщает о 28 случаях повреждения глаз от солнечного затмения

Департамент здравоохранения Квебека сообщает, что получил 28 сообщений о повреждении глаз, связанных с полным солнечным затмением, которое произошло 8 апреля в южных районах провинции.

По состоянию на 17 апреля было зарегистрировано 28 случаев, включая воспаление роговицы, сухость глаз и солнечную ретинопатию, которая представляет собой постоянный ожог сетчатки.

“Путь тотальности”, когда солнце полностью закрывается луной, что приводит к периоду темноты, проходил через районы Монреаля, Монтереджи, Эстри, Центр-дю-Квебека, Шодьер-Аппалачи и Иль-де-ла-Мадлен.

В преддверии астрономического события официальные лица посоветовали людям носить сертифицированные очки eclipse, чтобы предотвратить повреждение глаз при взгляде прямо на солнце, а Департамент здравоохранения Квебека в сотрудничестве с орденом оптометристов провинции создал систему мониторинга травм глаз.

Власти провинции заявляют, что, поскольку данные были собраны оптометристами добровольно, в отчетности могут быть задержки, и в 28 случаях число пациентов может быть занижено.

Департамент здравоохранения заявляет, что все еще изучает влияние затмения на количество посещений отделений неотложной помощи.

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