Конфликт перерос в драку в автобусе в Монреале

37-летний мужчина находится в больнице после драки в автобусе в Монреале, которая произошла в воскресенье вечером.

По данным полиции Монреаля (SPVM), инцидент произошел в 10 часов вечера в автобусе, следовавшем по улице Сент-Катрин в районе Мерсье-Хошелага-Мезоннев.

Полиция сообщает, что двое мужчин начали спорить, и в автобусе дело дошло до драки.

В результате инцидента пострадал 37-летний мужчина.

Он был доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

Другой человек, 32-летний мужчина, был арестован недалеко от места происшествия.

Он даст показания и отвучит свою версию произошедшего конфликта.

Следователи осмотрели место присшествия на предмет подозрительных улик.

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