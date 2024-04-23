Конфликт перерос в драку в автобусе в Монреале

По данным полиции Монреаля (SPVM), инцидент произошел в 10 часов вечера в автобусе, следовавшем по улице Сент-Катрин в районе Мерсье-Хошелага-Мезоннев.
Полиция сообщает, что двое мужчин начали спорить, и в автобусе дело дошло до драки.
В результате инцидента пострадал 37-летний мужчина.
Он был доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.
Другой человек, 32-летний мужчина, был арестован недалеко от места происшествия.
Он даст показания и отвучит свою версию произошедшего конфликта.
Следователи осмотрели место присшествия на предмет подозрительных улик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.