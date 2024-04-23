В Монреале подожгли два автомобиля

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту поджога транспортного средства в Северном районе Монреаля.
В понедельник в 2:50 утра в службу 911 поступил звонок о пожаре на улице Сабревуа, недалеко от бульвара Сен-Виталь.
“Прибывшая полиция обнаружила горящий автомобиль, в то время как пожарные были заняты тушением пожара”, – сказал Мануэль Кутюр, представитель полиции Монреаля.
“По словам пожарных, некоторые находки на месте происшествия указывают на то, что это мог быть поджог”.
В результате пожара были повреждены два автомобиля.
Они были отбуксированы для осмотра.
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