В Монреале подожгли два автомобиля

2 автомобиля повреждены в результате предполагаемого поджога в Северном Монреале

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту поджога транспортного средства в Северном районе Монреаля.

В понедельник в 2:50 утра в службу 911 поступил звонок о пожаре на улице Сабревуа, недалеко от бульвара Сен-Виталь.

“Прибывшая полиция обнаружила горящий автомобиль, в то время как пожарные были заняты тушением пожара”, – сказал Мануэль Кутюр, представитель полиции Монреаля.

“По словам пожарных, некоторые находки на месте происшествия указывают на то, что это мог быть поджог”.

В результате пожара были повреждены два автомобиля.

Они были отбуксированы для осмотра.

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