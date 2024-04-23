Монреальская компания поставляет фрукты в офисы в качестве полезного перекуса

Кажется, все больше компаний ищут новые способы порадовать своих сотрудников.

“Исследования показывают, что доллар, вложенный в здоровье вашего сотрудника, всегда окупается в размере от 100 до 325 процентов”, – сказал президент и основатель Fruit O Bureau Мартин Гойетт.

Новый опрос компании Leger показал, что каждая четвертая квебекская компания хочет, чтобы сотрудники проводили больше времени в офисе, и многие компании заявляют, что они внедрили меры по обеспечению баланса между работой и личной жизнью.

Гойетт говорит, что сотрудники хотят чувствовать, что их ценят, и его компания стремится к тому, чтобы это происходило, предлагая полезные и сладкие закуски на рабочем месте.

Новый опрос компании Leger показал, что каждая четвертая квебекская компания хочет, чтобы сотрудники проводили больше времени в офисе, и многие компании заявляют, что они внедрили меры по обеспечению баланса между работой и личной жизнью.

Гойетт говорит, что сотрудники хотят чувствовать, что их ценят, и его компания стремится к тому, чтобы это происходило, предлагая полезные и сладкие закуски на рабочем месте.

Fruit O Bureau по возможности закупает местные продукты, но в холодные месяцы Гойетт отправляется в южные провинции, чтобы выбрать фрукты непосредственно у фермеров.

Практический подход – это тот способ, с помощью которого Гойетт обеспечивает успех своего бизнеса и наличие счастливых работников.

“Это дает нам возможность убедиться, что они действительно получают отличные продукты и что у нас вырабатываются хорошие условия труда для сотрудников”, – сказал Гойетт.

Он также заботится о том, чтобы его бизнес оказывал положительное влияние на планету. Поскольку пищевые отходы становятся все более серьезной проблемой во всем мире, Гойетт прилагает все усилия, чтобы найти применение всему, что он покупает. Кроме того, его фирма делает регулярные пожертвования на благотворительность и компостирование фруктов, которые становятся епригодными для еды.

Его следующая экологическая миссия – перейти на электромобили. “Цель состоит в том, чтобы к 2028 году иметь 100-процентный парк электромобилей”, – сказал он.

Начальник и компания, примеру которой стоит последовать очень многим.

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