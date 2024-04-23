Квебек объявляет день борьбы с травлей в школах

В понедельник Квебек объявил о проведении дня борьбы с травлей и насилием в школах.

Мероприятие запланировано на 24 мая, подтвердил министр образования Бернард Дрейнвиль, и будет посвящено трем основным темам: профилактике, вмешательству и санкциям.

Дрейнвилл пообещал что-то сделать с травлей прошлой осенью, когда представил свой план по предотвращению насилия и травли в школах.

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, Министерство образования заявило, что этот день даст возможность “услышать мнение людей, которые ежедневно работают со студентами, чтобы воплотить в жизнь план по борьбе с травлей и насилием”.

Это также даст возможность “проанализировать ситуации с насилием в школах, некоторые из которых получили освещение в СМИ в последние месяцы”, – добавили в министерстве.

По данным министерства, около 100 человек были приглашены принять участие в мероприятии, которое пройдет в Квебеке.

В их число входят сотрудники школьных сервисных центров, директора школ и родительские комитеты.

Приглашения были также разосланы общественным организациям и центральным профсоюзным органам.

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