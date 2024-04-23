Тренер по бейсболу пострадал в результате аварии автобуса, перевозившего студентов из Квебека

Полиция штата Вирджиния сообщила, что офицеры прибыли на вызов незадолго до 3 часов ночи в субботу по поводу аварии на межштатной автомагистрали 95 недалеко от фор-майл Мейкер.
Тренер “Ривьерен дю Спорт” Матье Адам опубликовал заявление об аварии на странице бейсбольного клуба в Facebook.
Он сказал, что большинство студентов-спортсменов, учащихся 3, 4 и 5 классов старшей школы, и четыре тренера покинули Драммондвилл в пятницу, чтобы отправиться в тренировочный лагерь по бейсболу во Флориде.
“К сожалению, ранним утром автобус съехал с дороги и съехал на обочину на шоссе в Вирджинии”, – написал он.” В результате аварии наш тренер и друг Янник Пауэрс получил серьезные травмы, в том числе правой ноги, и его пришлось срочно доставить в больницу”.
Матье Оде является администратором бейсбольного центра Квебека и во время поездки поддерживал контакты с тренерами, а также со многими родителями. Он сказал, что Пауэрс пробудет в больнице Вирджинии около недели.
“Он находился в передней части автобуса, поэтому, возможно, авария повлияла на него сильнее”, – сказал Одет. “Он молодой тренер, и его очень хорошо знают в Драммондвилле. Он из тех тренеров, с которыми всем нравится работать. Он очень увлеченный тренер и работает полный день, поэтому всегда с детьми… Очень грустно, что с ним такое происходит.”
“К счастью, Янник был единственным, кто серьезно пострадал в этой аварии”, – написал Адам. – Обо всех спортсменах быстро позаботились и благополучно доставили в ближайший отель, где четыре тренера в другой машине смогли присоединиться к ним.
В воскресенье утром всех учеников отправили обратно в Квебек на другом автобусе, а родители связались с тренерским штабом, написал Адам.
Он сказал, что останется в Вирджинии с Пауэрсом.
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