Встречи Трампа с иностранными лидерами доставили администрации Байдена много неудобств

Встречи бывшего президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами сильно обеспокоили администрацию представителя США Джо Байдена.

По данным издания, недавняя встреча Трампа с президентом Аргентины Хавьером Мийо особенно возмутила команду Байдена.

“Трамп, предполагаемый кандидат от Республиканской партии, хотел продемонстрировать свое возрождение международным лидерам, сигнализируя о сложной политической ситуации”, – говорится в сообщении.

Кандидаты в президенты США часто посещают иностранных лидеров, чтобы продемонстрировать свое желание общения в области внешней политики.

Недавно Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном и поужинал с президентом Польши Андреем Дудой в Trump Tower.

Бывший американский лидер также встречался с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Также имела место встреча с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Ранее Трамп назвал Байдена нелояльным и пригрозил лишить его иммунитета.

По его словам, без президентского иммунитета президент не может нормально функционировать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.