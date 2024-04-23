Встречи Трампа с иностранными лидерами доставили администрации Байдена много неудобств

По данным издания, недавняя встреча Трампа с президентом Аргентины Хавьером Мийо особенно возмутила команду Байдена.
“Трамп, предполагаемый кандидат от Республиканской партии, хотел продемонстрировать свое возрождение международным лидерам, сигнализируя о сложной политической ситуации”, – говорится в сообщении.
Кандидаты в президенты США часто посещают иностранных лидеров, чтобы продемонстрировать свое желание общения в области внешней политики.
Недавно Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном и поужинал с президентом Польши Андреем Дудой в Trump Tower.
Бывший американский лидер также встречался с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Также имела место встреча с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Ранее Трамп назвал Байдена нелояльным и пригрозил лишить его иммунитета.
По его словам, без президентского иммунитета президент не может нормально функционировать.
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