В Канаде возобновляются переговоры по Глобальной конвенции по пластику

Как сообщается, спустя пять месяцев после последних переговоров в Кении о проблемах с утилизацией пластика и загрязнением окружающей среды, многие вопросы этой повестки скоро будут решены.

В 2022 году страны договорились завершить работу над первым в мире соглашением ООН по борьбе с пластиком, который встречается повсюду – от горных вершин до морских глубин, даже в человеческой крови и грудном молоке.

Участники переговоров уже встречались три раза и проведут заключительную встречу в Южной Корее после встречи в Оттаве.

Ставки высоки, поскольку широкомасштабное загрязнение пластиком может иметь серьезные последствия для океанов и экосистем планеты.

Ежегодное производство пластика за 20 лет увеличилось более чем в два раза и достигло 460 миллионов тонн, а через 40 лет, как ожидается, утроится.

Только 9 процентов перерабатывается.

В Канаду приедут представители 175 стран для решения вопроса по утилизации пластика. Мир очень надеется, что в скором времени из-за огромного его количества не грянет экологическая катастрофа.

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