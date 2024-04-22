Что значит быть пожизненным арендатором?

Быть арендатором всю свою жизнь не обязательно обрекает вас на финансовые жертвы. Это просто означает, что вы вкладываете свои деньги не “в себя” и не в свою семью.

Молодые люди могут чувствовать себя особенно отчаянно, когда смотрят на текущие условия на рынке недвижимости, считает Шелли Смит, инвестиционный консультант td Wealth Management. Цены на жилье для многих недоступны, а более высокая стоимость жизни затрудняет накопление первоначального взноса.

Федеральное правительство недавно объявило, что предложит закон о правах арендаторов, признавая, что молодые люди снимают жилье в аренду чаще, чем предыдущие поколения, и на более длительные периоды времени.

Тем не менее, нет необходимости мириться с меньшей финансовой безопасностью, если вы собираетесь быть арендатором на протяжении всей своей жизни, считает Шелли Смит, инвестиционный консультант td Wealth Management.

Она подчеркивает, что, хотя финансовые приоритеты могут меняться в течение жизни, сбережения полезны в любой ситуации. Она предлагает сэкономить от 15% до 20% своего дохода.

« Это будет очень сложно сделать – и, честно говоря, вы знаете, даже 10-процентная экономия средств на данный момент кажется смехотворной для некоторых людей, но что вам нужно сделать, так это создать регулярный сберегательный план, и вы должны расставить приоритеты».

Хотя относительно новый сберегательный счет, не облагаемый налогом, для первоначальной покупки недвижимости (CELIAPP), предназначен для покупателей, но на самом деле его можно использовать как « RRSP арендатора ».

По словам Эда Ремпеля, специалиста по финансовому планированию, вам никогда не нужно покупать дом на эти не облагаемые налогом взносы. Фактически, добавил он, если у вас есть права на взносы как в вашем CELIAPP, так и в вашем RRSP, он советует сначала максимально увеличить ваш CELIAPP.

Ваш бухгалтер объяснит вам что нужно сделать и какие выгоды вы получите при уплаты налогов в следующем году. Накопив достаточную сумму для первого взноса, вы сможете взять положенные на эти фонды деньги , чтобы купить дом.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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