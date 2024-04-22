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Новости Канадские физики создали материал, который при растяжении становится толще

Канадские физики создали материал, который при растяжении становится толще

Виктория Христова Апр 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские физики создали материал, который при растяжении становится толще отключены 4 Просмотров

Канадские физики совершили научный прорыв, создав уникальный двумерный наноматериал, наполовину состоящий из карбида вольфрама.

 

В отличие от многих других материалов, этот материал не истончается при растяжении, а наоборот, утолщается. Это явление известно как отрицательная скорость поперечной деформации.

Исследователи обнаружили, что полукарбид вольфрама расширяется на 40 процентов при растяжении. Ранее материал с такими свойствами не был известен.

Для создания этого наноматериала ученые разработали специальное устройство, которое производит наноразмерные листы полукарбида вольфрама с помощью плазмы.

Как сообщает Hitech+, эти листы имеют большой потенциал в различных отраслях промышленности.

В частности, их можно использовать в производстве режущих инструментов, боеприпасов, носимой электроники и ювелирных изделий.

Кроме того, материал можно использовать в тензометрических датчиках для измерения деформации промышленных объектов – от аэрокосмической техники до водопроводов и канализационных систем.

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