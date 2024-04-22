Канадские физики создали материал, который при растяжении становится толще

В отличие от многих других материалов, этот материал не истончается при растяжении, а наоборот, утолщается. Это явление известно как отрицательная скорость поперечной деформации.
Исследователи обнаружили, что полукарбид вольфрама расширяется на 40 процентов при растяжении. Ранее материал с такими свойствами не был известен.
Для создания этого наноматериала ученые разработали специальное устройство, которое производит наноразмерные листы полукарбида вольфрама с помощью плазмы.
Как сообщает Hitech+, эти листы имеют большой потенциал в различных отраслях промышленности.
В частности, их можно использовать в производстве режущих инструментов, боеприпасов, носимой электроники и ювелирных изделий.
Кроме того, материал можно использовать в тензометрических датчиках для измерения деформации промышленных объектов – от аэрокосмической техники до водопроводов и канализационных систем.
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