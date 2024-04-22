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Новости Трюдо и Дуда согласовали помощь Украине
THE CANADIAN PRESS

Трюдо и Дуда согласовали помощь Украине

Степан Артемьевский Апр 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо и Дуда согласовали помощь Украине отключены 5 Просмотров

Премьер-министр Трюдо и президент Дуда “подтвердили свою неизменную поддержку Украины” и обсудили варианты помощи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Андрей Дуда в ходе переговоров за закрытыми дверями обсудили выделение дополнительных средств Украине и договорились продолжить поддержку страны. Об этом сообщила пресс-служба канадского правительства.

Лидеры двух стран встретились на канадской военной базе в городе Эскимальт.

Премьер-министр Трюдо и президент Дуда “подтвердили свою неизменную поддержку Украины” и обсудили варианты помощи.

Они также обсудили двустороннее сотрудничество между Канадой и Польшей и укрепление трансатлантического сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у европейских стран больше нет достаточных ресурсов для помощи Украине.

Он отметил, что не менее 50 процентов помощи поступает из Соединенных Штатов.

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