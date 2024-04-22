Магазины Lego в США и Канаде станут сенсорно инклюзивными

Более 100 магазинов Lego станут более доступными для покупателей с неврологическими расстройствами, которые заставляют их воспринимать и реагировать иначе, чем обычные люди.

Это люди с аутизмом, синдромом дефицита внимания и дислексией. Компания LEGO Group сделает свои магазины в США и Канаде более “сенсорно инклюзивными” с помощью целого ряда мер, включая предоставление инструментов для занятий, шумоподавляющих наушников, визуальных подсказок и дополнительного инклюзивного обучения персонала.

Чтобы отметить Всемирный месяц распространения информации об аутизме в апреле, LEGO House и Фонд LEGO продемонстрировали эти и другие инициативы, направленные на поддержку и поддержку детей и взрослых, которые воспринимают и реагируют на мир уникальным образом.

Традиционно апрель признается Всемирным месяцем распространения информации об аутизме. И кстати, многие активисты движения и крупнейшая организация по борьбе с аутизмом в США предлагают вместо термина “осведомленность” использовать термин “принятие”.

Колетт Берк, коммерческий директор LEGO Group, сказала: “Все подразделения LEGO объединяет наша миссия – вдохновлять и развивать строителей завтрашнего дня, а также наша вера в то, что преимущества игры одинаково важны для всех детей. Это подталкивает нас к исследованию того, как мы можем сделать LEGO более инклюзивным и доступным для всех”.

В рамках этого проекта LEGO сотрудничает с KultureCity, некоммерческой организацией, которая стремится сделать общественные пространства более доступными для людей с сенсорными потребностями и невидимой инвалидностью. KultureCity работает с LEGO над проектом, который направлен на то, чтобы сделать общественные пространства более инклюзивными для посетителей с помощью обучения персонала и использования вспомогательных инструментов.

Организация предоставляет бесплатные “сенсорные сумки” для покупателей, посещающих ее магазины. В них входят наушники с шумоподавлением, игровые пособия, карточки с визуальными подсказками, ремешки с логотипом KultureCity и очки.

К концу апреля все 112 магазинов LEGO в США и Канаде получат сертификат KultureCity Sensory Inclusive. Партнеры также планируют распространить эту сертификацию на магазины в других странах в конце этого года.