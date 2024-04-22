Россия и Канада переживут апокалипсис из-за изменения климата, считают ученые

Ученые из Потсдамского института исследования воздействия на климат предсказывают глобальной экономике мрачные дни.

К середине века повышение температуры, увеличение количества осадков, частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений будет обходиться миру в 38 триллионов долларов в год, а доходы стран мира сократятся в общей сложности на 19 процентов.

По оценкам ученых, Германия потеряет 11 процентов своего ВВП, Франция – 13 процентов, США – 11 процентов, а Великобритания – 7 процентов. Ботсвана потеряет 25 процентов своего ВВП, Мали – 25 процентов, Ирак – 30 процентов, Катар – 31 процент, Пакистан – 26 процентов, а Бразилия – 21 процент.

Страны и регионы, расположенные в высоких широтах, напротив, будут испытывать на себе благоденствие. Экономика России и Канады окажется в наилучшем положении. На инфографике грядущего экономического откровения эти страны показаны синим цветом.

Бордовый цвет означает потерю около 30 процентов ВВП, а синий и голубой – рост экономики, несмотря на мировой кризис.

Но суть исследования не в том, где лучше жить, а в том, что человечество еще не начало тратить достаточно средств на сокращение выбросов в атмосферу.

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