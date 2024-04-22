Полиция произвела аресты по делу о мошенничестве

Подробности межведомственного расследования, получившего название “Проект Шарп”, были объявлены на пресс-конференции в Скарборо в четверг утром. Полиция сообщила, что 14 подозреваемым было предъявлено 56 обвинений, все они были арестованы в районе Монреаля.
По данным полиции, с января следователи выявили 126 жертв, которые были обмануты на общую сумму 739 000 долларов. По словам полиции, пятнадцать из этих жертв неоднократно подвергались нападениям, что привело к потере дополнительных 200 000 долларов. По словам полиции, жертвы в возрасте от 46 до 95 лет проживали по всей стране, добавив, что большинство из них были из Онтарио.
По данным следствия, четверо из 14 подозреваемых остаются под стражей, в то время как остальные 10 были освобождены под залог. Им предъявлены обвинения в участии в организованных преступных группировках, вымогательстве, выдаче себя за сотрудника полиции и мошенничестве, сообщили в полиции. Полиция расследует это дело. Шон Чатленд сообщил журналистам в четверг, что расследование началось как проверка в сентябре 2022 года.
“Нам потребовалось значительное время, чтобы по-настоящему понять эту группу, понять, как они действовали, даже просто идентифицировать их”, – сказал Чатленд. “Как только мы смогли идентифицировать эту группу, мы немедленно приступили к уголовному расследованию”. К февралю 2023 года, по словам Чатленда, расследование было официально оформлено в совместное расследование под руководством OPP с участием полицейских служб Онтарио и Квебека.
“Эта организованная преступная группировка продемонстрировала преднамеренный и методичный подход к эксплуатации жертв. Они действовали в Онтарио и Квебеке, используя мошенничество с бабушками и дедушками по всей Канаде”, – сказал он. “Они выдавали себя за сотрудников полиции, судей, адвокатов и близких людей, наживаясь на бабушках и дедушках, которые считали, что они пытаются помочь членам семьи, попавшим в беду”.
Чатленд сказал, что во многих случаях подозреваемые использовали “денежных мулов” или курьеров для сбора крупных сумм денег с жертв. Жертвы, по его словам, были выбраны на основании того факта, что у них были стационарные телефоны. По словам Чатленда, информация, которую подозреваемые использовали для обмана жертв, была общедоступной в Интернете. Он сказал, что последствия для жертв в этом деле были “разрушительными”.
“Это расследование – нечто гораздо большее, чем мошенничество”, – сказал Чатленд. “Эта организованная преступная группировка оказала влияние на жертв по всей Канаде таким образом, что для многих это изменит их психологическую и финансовую жизнь”. Он сказал, что следователи “тесно сотрудничали” с финансовыми институтами и Канадской ассоциацией банкиров, чтобы возместить убытки на сумму более полумиллиона долларов.
По словам Чатленда, прокуратура считает, что группа несет ответственность за убытки на сумму более 2,2 миллиона долларов с момента начала расследования в 2022 году. “Это то, что нам удалось установить, но мы подозреваем, что это, вероятно,ущерб гораздо больший”, – сказал он.
Он отметил, что, по мнению OPP, только от пяти до 10 процентов всех случаев мошенничества на самом деле доводятся до сведения полиции. “Информация о мошенничестве в значительной степени занижена”, – сказал он. “Во многом это связано с виктимизацией, обвинением жертв, и люди просто чувствуют себя обманутыми. Такова природа мошенничества”.
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