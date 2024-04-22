Полиция произвела аресты по делу о мошенничестве

Полиция провинции Онтарио заявила, что они “разоблачили” организованную преступную группу, которая, как утверждается, использовала схему мошенничества для обмана пожилых людей по всей Канаде на сотни тысяч долларов.

Подробности межведомственного расследования, получившего название “Проект Шарп”, были объявлены на пресс-конференции в Скарборо в четверг утром. Полиция сообщила, что 14 подозреваемым было предъявлено 56 обвинений, все они были арестованы в районе Монреаля.

По данным полиции, с января следователи выявили 126 жертв, которые были обмануты на общую сумму 739 000 долларов. По словам полиции, пятнадцать из этих жертв неоднократно подвергались нападениям, что привело к потере дополнительных 200 000 долларов. По словам полиции, жертвы в возрасте от 46 до 95 лет проживали по всей стране, добавив, что большинство из них были из Онтарио.

По данным следствия, четверо из 14 подозреваемых остаются под стражей, в то время как остальные 10 были освобождены под залог. Им предъявлены обвинения в участии в организованных преступных группировках, вымогательстве, выдаче себя за сотрудника полиции и мошенничестве, сообщили в полиции. Полиция расследует это дело. Шон Чатленд сообщил журналистам в четверг, что расследование началось как проверка в сентябре 2022 года.

“Нам потребовалось значительное время, чтобы по-настоящему понять эту группу, понять, как они действовали, даже просто идентифицировать их”, – сказал Чатленд. “Как только мы смогли идентифицировать эту группу, мы немедленно приступили к уголовному расследованию”. К февралю 2023 года, по словам Чатленда, расследование было официально оформлено в совместное расследование под руководством OPP с участием полицейских служб Онтарио и Квебека.

“Эта организованная преступная группировка продемонстрировала преднамеренный и методичный подход к эксплуатации жертв. Они действовали в Онтарио и Квебеке, используя мошенничество с бабушками и дедушками по всей Канаде”, – сказал он. “Они выдавали себя за сотрудников полиции, судей, адвокатов и близких людей, наживаясь на бабушках и дедушках, которые считали, что они пытаются помочь членам семьи, попавшим в беду”.

Чатленд сказал, что во многих случаях подозреваемые использовали “денежных мулов” или курьеров для сбора крупных сумм денег с жертв. Жертвы, по его словам, были выбраны на основании того факта, что у них были стационарные телефоны. По словам Чатленда, информация, которую подозреваемые использовали для обмана жертв, была общедоступной в Интернете. Он сказал, что последствия для жертв в этом деле были “разрушительными”.

“Это расследование – нечто гораздо большее, чем мошенничество”, – сказал Чатленд. “Эта организованная преступная группировка оказала влияние на жертв по всей Канаде таким образом, что для многих это изменит их психологическую и финансовую жизнь”. Он сказал, что следователи “тесно сотрудничали” с финансовыми институтами и Канадской ассоциацией банкиров, чтобы возместить убытки на сумму более полумиллиона долларов.

По словам Чатленда, прокуратура считает, что группа несет ответственность за убытки на сумму более 2,2 миллиона долларов с момента начала расследования в 2022 году. “Это то, что нам удалось установить, но мы подозреваем, что это, вероятно,ущерб гораздо больший”, – сказал он.

Он отметил, что, по мнению OPP, только от пяти до 10 процентов всех случаев мошенничества на самом деле доводятся до сведения полиции. “Информация о мошенничестве в значительной степени занижена”, – сказал он. “Во многом это связано с виктимизацией, обвинением жертв, и люди просто чувствуют себя обманутыми. Такова природа мошенничества”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.