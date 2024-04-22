Грабители, похитившие 6600 золотых слитков из аэропорта Торонто в Канаде, арестованы

Канадская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в организации крупнейшего ограбления в истории страны.

Преступники прибыли в международный аэропорт Лестера Б. Пирсона в Торонто в 2023 году на пятитонном грузовике и предъявили недействительную экспортную накладную на морепродукты, но вместо этого спокойно заполнили багажник грузовика золотыми слитками, только что прибывшими из Цюриха.

Они украли 6600 золотых слитков на общую сумму 21 миллион канадских долларов (15,2 миллиона долларов США) и 2,7 миллиона канадских долларов (1,9 миллиона долларов США) имелось у них наличными.

“Эта история сенсационна и достойна сериала Netflix”, – сказал начальник полиции провинции, возглавивший расследование этого инцидента.

По словам полицейских, похищенные слитки были впоследствии должны были быть переплавлены и проданы похитителями. На вырученные деньги воры планировали купить огнестрельное оружие и перепродать его в Канаде. Силам безопасности удалось вернуть лишь часть из 419 кг золота.

Следователи арестовали шестерых подозреваемых, в том числе одного, находящегося под стражей в США. Еще трое подозреваемых находятся в розыске.

Среди арестованных – сотрудник компании Air Canada. В настоящее время Air Canada отрицает факт инцидента и утверждает, что в ограблении виновата компания Brink’s, которая перевозила золотые слитки и наличные деньги из Швейцарии в Канаду, но не оплатила страховку, необходимую в таких случаях.

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