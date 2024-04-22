Матч женского хоккея между командами “Монреаль” и “Торонто” установил рекорд посещаемости

В Монреале был установлен новый рекорд посещаемости женского хоккея.

За матчем чемпионата PWHL между “Монреалем” и “Торонто” (2:3) наблюдали 21 105 зрителей.

Установлен новый рекорд посещаемости за всю историю женского хоккея, включая представительские игры.

Игра проходила в “Белл-центре”, где играет команда НХЛ “Монреаль Канадиенс”.

Предыдущий рекорд был установлен 16 февраля на матче PWHL между командами “Торонто” и “Монреаль” на стадионе “Скотиабанк Арена” в Торонто (19 285 зрителей).

В инаугурационном сезоне PWHL приняли участие шесть команд из Торонто, Монреаля, Оттавы, Миннесоты, Бостона и Нью-Йорка.

Запуск новой лиги – это последний шаг к заполнению пустоты в профессиональном женском хоккее в Северной Америке.

Этот шаг был сделан в 2019 году с созданием Ассоциации профессиональных женских хоккеисток (PWHPA) после распада Канадской женской хоккейной лиги, в которой выступали многие сильнейшие игроки женских сборных Канады и США.

Члены PWHPA отказались играть за клуб Женской НХЛ (NWHL), который впоследствии стал PHF.

В июне прошлого года PHF была куплена структурой, созданной Марком Уолтером, владельцем MLB Los Angeles Dodgers, и бывшей теннисисткой Билли Джин Кинг, и впоследствии прекратила свою деятельность.

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