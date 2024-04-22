В Канаде поданы два коллективных иска, направленных против параквата

По примеру аналогичных исков в США канадские истцы будут пытаться доказать связь между пестицидом и болезнью Паркинсона.

Паракват является действующим веществом гербицида широкого спектра действия, продававшегося в Канаде компанией Syngenta под торговым названием Gramoxone с середины 1960-х годов до 2022 года, когда он был изъят из продажи. Фермеры использовали паракват для борьбы с сорняками и в качестве сушильного агента.

Дэниел Бах, партнер юридической фирмы Siskins Law Firm в Торонто, говорит, что, по его мнению, существуют убедительные эпидемиологические и животные доказательства того, что паракват может негативно влиять на отдельные участки мозга и быть фактором риска развития болезни Паркинсона. Он представляет интересы истцов и сотен предполагаемых жертв в двух коллективных исках.

По словам г-на Баха, дело в Квебеке, назначенное коллективным иском в июле 2022 года, “продвигается”, и офис г-на Сискинса собирается начать допрос свидетелей из компании Syngenta; дело в Британской Колумбии ожидает решения суда и, вероятно, будет обжаловано ответчиками; а дело в США, назначенное коллективным иском, “продвигается”, по словам г-на Баха.

Также, в разных частях США также ведутся судебные процессы по “практически тому же вопросу”, связанному с денежными компенсациями. Этими делами занимается другая юридическая фирма, и решение по ним еще не принято.

Сейчас Бах призывает людей, которые подверглись воздействию параквата и у которых впоследствии развилась болезнь Паркинсона, обращаться в его офис. Паракват широко использовался для сжигания сорняков, сушки посевов и других сельскохозяйственных работ. Но паракват также использовался для ухода за садами, железнодорожными линиями и в других целях.

У гербицидов широкий спектр применения. Они используются для многих целей”, – говорит Бах.

Сумма иска в Канаде еще не определена, но Бах планирует добиваться значительной компенсации из-за тяжести заболевания. По его словам, он ожидает, что если решение в Квебеке будет в пользу истцов, оно может повлиять на суды Британской Колумбии, однако суды Британской Колумбии не обязаны рассматривать дела за пределами этой провинции.

Напомнив, что компания Bayer согласилась выплатить 10,9 миллиарда долларов по иску о гербициде Roundup, Bayer заявила, что истцы утверждают, что активный ингредиент глифосат вызывает неходжкинскую лимфому и другие виды рака. Более 40 000 исков по делу Roundup все еще находятся на рассмотрении, средний размер выплат по каждому из них составляет 150 000 долларов США.

Г-н Бах сказал, что дело Roundup было полезно в качестве наглядного примера, и поэтому на него обратил внимание судья при рассмотрении дела о параквате в Британской Колумбии. Однако он отметил, что заболевания, связанные с различными пестицидами, отличаются, как и основные научные принципы работы этих двух химикатов. По его словам, оба дела – о глифосате и параквате – подчеркивают опасности, с которыми сталкиваются фермеры при использовании пестицидов.

“Важно, чтобы фермеры соблюдали меры предосторожности, чтобы поставщики пестицидов объясняли риски и проводили надлежащую проверку пестицидов. В конечном счете, именно в этом и заключается суть дела”, – заключил он.

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