Ученые разработали новый способ прогнозирования риска развития почечной недостаточности.

Исследователи из Университета Калгари (Канада) провели когортное исследование на популяции пациентов с ХБП, чтобы обучить и протестировать стратегию гиперобучения для прогнозирования риска развития почечной недостаточности и смерти.
Модель KDpredict сравнивалась с базовой моделью уравнения почечного риска и показала более высокую точность предсказания риска развития ХПН; прогностическая ценность KDpredict значительно отличалась и может повлиять на принятие решений о лечении.
Авторы надеются, что KDpredict станет новым инструментом для поддержки принятия решений при лечении ЦП, обеспечивая точный прогноз как смертности, так и риска развития почечной недостаточности.
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