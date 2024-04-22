Ученые разработали новый способ прогнозирования риска развития почечной недостаточности.

В исследовании, опубликованном в журнале BMJ, модель KDpredict точно предсказывает риск развития хронической болезни почек (ХБП) средней и тяжелой степени и смерти.

Исследователи из Университета Калгари (Канада) провели когортное исследование на популяции пациентов с ХБП, чтобы обучить и протестировать стратегию гиперобучения для прогнозирования риска развития почечной недостаточности и смерти.

Модель KDpredict сравнивалась с базовой моделью уравнения почечного риска и показала более высокую точность предсказания риска развития ХПН; прогностическая ценность KDpredict значительно отличалась и может повлиять на принятие решений о лечении.

Авторы надеются, что KDpredict станет новым инструментом для поддержки принятия решений при лечении ЦП, обеспечивая точный прогноз как смертности, так и риска развития почечной недостаточности.

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