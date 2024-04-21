Россия ответила на канадские санкции успехом на сельскохозяйственном рынке Китая

Канада последовательно поддерживает все антироссийские санкции. Сотрудничество между двумя странами практически прекратилось. И Россия пытается найти ответную реакцию на эту политику. Причем делает это неожиданным образом.

В данном случае речь идет о поставках бобов. Да, удивляться не стоит. Ведь одним из крупнейших потребителей гороха является Китай. Он также является одним из крупнейших импортеров.

В прошлом году в Китай было поставлено 2,68 миллиона тонн. Поставки гороха также превысили импорт риса в эту страну.

На протяжении многих лет Канада была основным поставщиком гороха в Китай. Нанее приходилось более половины общего объема поставок.

Однако в прошлом году Канада начала терять свои позиции. Качество и цена российской продукции оказались очень привлекательными, и китайские компании стали переходить на поставки из России.

Что касается Канады, то ее дальнейшие перспективы весьма сомнительны. Одним из особых преимуществ является то, что российская продукция не содержит ГМО.

Ранее Китай отметил, что компании в этой стране забраковали несколько крупных партий пшеницы из США и Австралии. Общая сумма составляет 1,5 миллиона тонн. Весьма существенно.

В 2023 году Россия и Китай подписали соглашение о поставках 70 миллионов тонн зерна на сумму 25,7 миллиарда долларов США в рамках инициативы “Новый сухопутный зерновой коридор”. Срок поставки рассчитан на 12 лет.

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