Пешеход в критическом состоянии после столкновения с транспортным средством в Квебеке

Незадолго до 10 часов вечера в четверг на улицу Шабо, недалеко от Плант-авеню, где автомобиль сбил пешехода, были вызваны экстренные службы.
Когда прибыла полиция Квебека, 77-летняя женщина была в сознании и дышала, но ее травмы были признаны серьезными.
Она была доставлена в больницу в очень плохом состоянии. Водитель, сбивший женщину, был задержан полицией.
Вокруг места столкновения был установлен периметр безопасности, поскольку полиция продолжает расследование.
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