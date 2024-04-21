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Новости Пешеход в критическом состоянии после столкновения с транспортным средством в Квебеке

Пешеход в критическом состоянии после столкновения с транспортным средством в Квебеке

Степан Артемьевский Апр 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Пешеход в критическом состоянии после столкновения с транспортным средством в Квебеке отключены 1 Просмотров

77-летняя женщина находится в критическом состоянии после наезда на нее транспортного средства в районе Ванье в Квебеке.

 

Незадолго до 10 часов вечера в четверг на улицу Шабо, недалеко от Плант-авеню, где автомобиль сбил пешехода, были вызваны экстренные службы.

Когда прибыла полиция Квебека, 77-летняя женщина была в сознании и дышала, но ее травмы были признаны серьезными.

Она была доставлена в больницу в очень плохом состоянии. Водитель, сбивший женщину, был задержан полицией.

Вокруг места столкновения был установлен периметр безопасности, поскольку полиция продолжает расследование.

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