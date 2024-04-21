Пешеход в критическом состоянии после столкновения с транспортным средством в Квебеке

77-летняя женщина находится в критическом состоянии после наезда на нее транспортного средства в районе Ванье в Квебеке.

Незадолго до 10 часов вечера в четверг на улицу Шабо, недалеко от Плант-авеню, где автомобиль сбил пешехода, были вызваны экстренные службы.

Когда прибыла полиция Квебека, 77-летняя женщина была в сознании и дышала, но ее травмы были признаны серьезными.

Она была доставлена в больницу в очень плохом состоянии. Водитель, сбивший женщину, был задержан полицией.

Вокруг места столкновения был установлен периметр безопасности, поскольку полиция продолжает расследование.

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