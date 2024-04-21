Канада превращает автомобильные шины и полиэтилен в нефть

Подробности опубликованы в журнале Waste Managment.
По словам ученых, они решили нагреть материал до высоких температур, чтобы превратить шины в нефть.
В ходе исследования они обнаружили, что резину шин и полиэтилен необходимо смешивать, чтобы избежать образования опасных соединений серы.
Для получения однородного состава обрезки шин были заморожены в жидком азоте и измельчены в кофемолке.
Благодаря этой новой технологии специалисты смогли получить дизельное топливо и небольшое количество полукокса.
Теперь они планируют найти способы увеличить количество и качество топлива из шин и полиэтилена.
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