Канада превращает автомобильные шины и полиэтилен в нефть

Химики из Университета Монаша в Канаде научились превращать старые автомобильные покрышки и полиэтилен в нефть.

Подробности опубликованы в журнале Waste Managment.

По словам ученых, они решили нагреть материал до высоких температур, чтобы превратить шины в нефть.

В ходе исследования они обнаружили, что резину шин и полиэтилен необходимо смешивать, чтобы избежать образования опасных соединений серы.

Для получения однородного состава обрезки шин были заморожены в жидком азоте и измельчены в кофемолке.

Благодаря этой новой технологии специалисты смогли получить дизельное топливо и небольшое количество полукокса.

Теперь они планируют найти способы увеличить количество и качество топлива из шин и полиэтилена.

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