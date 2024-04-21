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Новости Полиция Монреаля сообщила депутатам, что молодых людей “пытают”, заставляя угонять автомобили
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Автомобиль Тесла. Фото Shutterstock.

Полиция Монреаля сообщила депутатам, что молодых людей “пытают”, заставляя угонять автомобили

Виктория Христова Апр 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция Монреаля сообщила депутатам, что молодых людей “пытают”, заставляя угонять автомобили отключены 5 Просмотров

На следующий день после того, как сотрудник полиции Монреаля выстрелил в подозреваемого в угоне автомобиля, старшие офицеры рассказали парламентариям, что организованные преступные группировки вербуют в городе людей в возрасте от 15 лет для угона автомобилей, чтобы переправить их за границу.

 

По словам Янника Десмаре, командира полицейской службы Монреаля (SPVM), в некоторых случаях молодежь подвергается пыткам, если что-то идет не так.

“Что касается нас, то мы видим этих молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, и мы видели, как молодые люди из Монреаля ездят в Торонто угонять автомобили, и в Торонто их даже пытают, если у них ничего не получается. Поэтому мы считаем, что очень важно работать в команде”, – заявил Демаре Комитету Палаты представителей по общественной и национальной безопасности в четверг.

Члены комитета изучают “растущую проблему автомобильных краж в Канаде” и пригласили для дачи показаний представителей SPVM, Полиции Квебека (SQ), администрации порта Монреаля и других свидетелей.

Командир SPVM заявил, что существует связь между угоном автомобиля и вооруженным насилием, подчеркнув, что эти преступления не обходится без жертв.

“Мы знаем, что у людей, которые регулярно в нем участвуют, когда их ловят, то находят у них огнестрельное оружие. Наши расследования и разведданные показывают, что большая часть денег на огнестрельное оружие поступает от операций по угону транспортных средств”, – сказал он, добавив, что это оружие используется в насильственных преступлениях.

В то время как полиция пытается найти угонщиков автомобилей,  она также надеется поймать экспортеров, которые ответственны за отправку украденных автомобилей за рубеж.

Ранее в этом месяце в порту Монреаля было обнаружено около 600 угнанных транспортных средств после того, как 400 грузовых контейнеров были обысканы в ходе совместной операции SPVM, Агентства пограничных служб Канады и других партнеров. Большинство машин были из района Торонто.

Представитель портового управления сообщил комитету, что иногда информация, указанная в декларации, не совпадает с тем, что находится внутри. Феликспьер Бержерон, директор по защите портов и обеспечению непрерывности бизнеса, привел пример декларации, в которой описывались холодильники в контейнерах, в то время как на самом деле в них находились украденные автомобили.

Администрация порта готова к внедрению новых технологий для отслеживания контрабанды, таких как рентгеновские аппараты, позволяющие увидеть, что находится внутри, но, по его словам, необходимо изучить вопросы здравоохранения.

“Это существует где-то еще в мире, но там люди не проявляют такого интереса к жизни, как у нас в Канаде”, – сказал он. В настоящее время поиск контейнеров портовыми властями занимает много времени, но Бержерон сказал, что он открыт для новых решений.

“Сканирование каждого контейнера занимает от четырех до пяти минут”, – сказал он. “Таким образом, если у нас 2000 грузовиков в день прибывают в порт каждые четыре минуты, это не сработает”.

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