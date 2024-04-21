Организация Montreal’s Village надеется на создание общественного комплекса для ЛГБТ2+.

Жители Montreal’s Village мечтают о создании комплекса, который объединит общественные организации, ЛГБТ2+ и местных жителей под одной крышей.

Организации “Espace LGBTQ+”удалось купить большой пустой коммерческое здание на улице Сан Катрин осенью прошлого года на гранты и частные пожертвования.

“ЛГБТК-комплекс, который мы хотим создать и которым хотим поделиться, основан на сотрудничестве с различными организациями и мышлении, взаимосвязи, учете различных потребностей сообщества и города”, – сказала вице-президент Espace LGBTQ+ Дезире Дачезне. Однако это пространство нуждается в большом количестве любви и денег.

“Одна из главных причин, на которую мы просим деньги, – это возможность иметь лифт и туалеты, которые были бы доступны, и сделать это для общества, не только для его части, а для всех”, – сказал Дачезне.

В феврале 2023 года группа подала заявку на финансирование от Федерального министерства инфраструктуры и надеется получить 7 миллионов долларов на реконструкцию здания площадью 2000 квадратных метров. Хотя проект в настоящее время находится на начальной стадии, он уже нашел отклик у некоторых членов сообщества.

“Вокруг много ресторанов и баров, так что это было бы хорошей переменой, и я думаю, что это хорошее место, где люди могли бы собираться вместе”, – сказал Джозеф Суарес, который работает в The Village. Espace LGBTQ+ также поддерживается своими партнерами.

Исполнительный директор Pride Montreal Саймон Гамаш сказал, что комплекс также окажет финансовую помощь общественным организациям. “Нам нужны специальные здания для общественных организаций с адекватной арендной платой”, – сказал он. “И это то, чего можно достичь в этом здании”.

Espace LGBTQ+ не знает, получит ли оно финансирование, но прилагает все усилия, чтобы превратить это пространство в реальность. “Мы не можем отказаться от этой мечты”, – сказал стратегический консультант Espace по вопросам ЛГБТК+ Кенни Болдук. “Мы этого не сделаем сами, нам нужны деньги, чтобы полностью осуществить эту мечту, и эта программа создана для этого”.

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