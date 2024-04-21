Квебек последует примеру Оттавы в вопросе налогообложения прироста капитала

Правительство Квебека объявило поздно вечером в четверг, что его налоговая система будет скорректирована, чтобы привести ее в соответствие с пятью мерами, предложенными в последнем федеральном бюджете.

Квебек намерен последовать примеру Оттавы и повысить ставку налога на прирост капитала.

Министерство финансов Квебека заявило, что хочет включить увеличение ставки учета прироста капитала, что является одним из ключевых предложений в федеральном бюджете, представленном ранее на этой неделе.

Начиная с 25 июня, Оттава намерена облагать налогом две трети, а не половину прироста капитала, который относится к прибыли, полученной от продажи активов.

Увеличение так называемого коэффициента охвата будет распространяться на прирост капитала, превышающий 250 000 долларов для физических лиц, а также на весь прирост капитала, осуществляемый корпорациями.

Желание Квебека пойти по стопам федерального правительства в области прироста капитала было встречено с разочарованием квебекскими производителями и экспортерами.

“Эта мера будет препятствовать инвестициям производственных компаний, что нежелательно в то время, когда мы переживаем сложный экономический период и компаниям необходимо инвестировать в модернизацию и обезуглероживание”, – заявила президент и исполнительный директор Вероник Пру в пресс-релизе.

Другие меры, принятые Квебеком во внимание при составлении бюджета Кристи Фриланд, включают увеличение срока действия льготы на прирост капитала и введение стимулов для канадских предпринимателей.

Правительство CAQ также хочет включить увеличение лимита на снятие средств с программы для покупателей жилья и временное облегчение выплат по этому плану.

“Мы по-прежнему стремимся снизить общую налоговую нагрузку на налогоплательщиков, сохраняя при этом рациональное управление государственными финансами”, – заявил министр финансов Квебека Эрик Жирар в пресс-релизе.

В информационном бюллетене Министерства финансов говорится, что эти изменения начнут применяться в те же сроки, что и федеральные меры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.