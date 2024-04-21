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Новости В Лонгее отменены рекомендации по кипячению воды
Проточная вода. Фото из открытых источников

В Лонгее отменены рекомендации по кипячению воды

Виктория Христова Апр 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В Лонгее отменены рекомендации по кипячению воды отключены 0 Просмотров

Администрация города Лонгей отменила рекомендации по кипячению воды в районе Сен-Юбер.

 

В городе Сен-Брюно-де-Монтарвиль это по-прежнему действует в качестве меры предосторожности.

Жителям Сен-Юбера больше не нужно кипятить воду из-под крана, поскольку “результаты недавних анализов, проведенных в сети Лонгей, соответствуют нормам”.

Рекомендация по кипячению воды была выдана в связи с “падением давления воды, вызванным работами в сети питьевого водоснабжения”.

Городские власти подчеркивают, что они не обнаружили ни одной пробы, не соответствующей требованиям.

После отмены рекомендации о кипячении воды вода считается безопасной для питья.

Любой, кто хочет принять меры предосторожности, может сделать следующее:

  • Откройте все краны и дайте воде стечь в течение нескольких минут;
  • Опорожните, промойте и продезинфицируйте генераторы льда;
  • Промойте садовые шланги и наружные краны;
  • Если у вас дома есть устройство для очистки воды, следуйте рекомендациям производителя.
  • Нет необходимости сливать воду из бака для горячей воды.

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