Федеральное правительство объявляет о 30-летней ипотеке и других мерах по повышению доступности жилья

В четверг заместитель премьер-министра и министр финансов Кристя Фриланд объявила о нескольких мерах по повышению доступности жилья, призванных помочь канадцам приобрести свои первые дома и помочь нынешним домовладельцам позволить себе то, что у них есть.

Начиная с 16 апреля, лимит на снятие средств по плану homebuyer увеличится с 35 000 до 60 000 долларов. Это можно использовать в сочетании со сберегательным счетом, не облагаемым налогом. Фриланд говорит, что это даст молодым канадцам больше возможностей сэкономить то, что на самом деле требуется для первоначального взноса за жилье.

Правительство также дает канадцам дополнительные три года на погашение суммы, которую они снимают в рамках плана покупателя жилья. У тех, кто снимал средства со счета в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, будет пять лет, прежде чем им нужно будет начать погашение.

Фриланд отмечает, что для получения права на получение ипотеки важно обеспечить возможность ежемесячных платежей и что эти расходы являются существенным препятствием на пути к приобретению жилья для многих молодых канадцев.

По этой причине, по ее словам, правительство объявляет о новых изменениях в Канадской ипотечной хартии, в которой говорится о помощи, которую канадцы могут ожидать от своих банков, если они окажутся в сложной финансовой ситуации.

Фриланд говорит, что с 1 августа 2024 года правительство разрешит 30-летнюю амортизацию по застрахованным ипотечным кредитам для покупателей жилья, впервые приобретающих недавно построенные дома (включая кондоминиумы и таунхаусы). В настоящее время у домовладельцев есть до 25 лет, чтобы погасить свои ипотечные кредиты. Это будет означать более низкие ежемесячные платежи, что позволит большему количеству молодых покупателей выйти на рынок.

Канадская ассоциация домостроителей (CHBA) приветствует эту новость. На самом деле, в ней говорится, что ассоциация и ее члены искали именно это.

Кевин Ли, генеральный директор CHBA, объясняет: “CHBA призывает к 30-летнему сроку погашения застрахованных ипотечных кредитов на новое строительство из-за острой потребности в гораздо большем количестве нового жилья. Это кардинально меняет ситуацию для тех, кто сталкивается с проблемой доступности жилья и растущим неравенством в доступе к ипотечным кредитам … Проблема проста: если покупатели не могут получить ипотечный кредит на покупку жилья, то строители не могут строить”.

Он отмечает, что правительство признает необходимость привлечения на рынок новых покупателей жилья и что этот шаг поддержит доступность жилья по цене и увеличит предложение в стадии строительства.

Правительство также объявило о более жестких мерах в рамках Хартии, согласно которой кредиторы должны будут связаться с заемщиками за 24 месяца до возобновления ипотеки домовладельца. Это даст достаточно времени для изучения вариантов и принятия обоснованных решений.

Кроме того, всем домовладельцам, включая застрахованных домовладельцев, подверженных риску, будет предоставлена постоянная льгота по выплате амортизации (без комиссий или штрафов). В настоящее время для тех, кто испытывает финансовые трудности, продление амортизации является временным, но теперь его можно сделать постоянным, чтобы их ежемесячные расходы оставались низкими столько, сколько потребуется.

“Канадцы действительно усердно работают, чтобы купить и позволить себе приобрести жилье, и будет справедливо, если ипотечные кредиторы помогут канадцам сделать все возможное, чтобы позволить себе приобрести жилье в период более высоких процентных ставок”, – говорит Фриланд.

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