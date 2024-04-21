В Москве открылся 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в “Крокус Сити Холле”. Затем перед приглашенными гостями выступила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В своем обращении к участникам, организаторам и гостям ММКФ Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что фестиваль будет способствовать укреплению профессиональных и личных обменов, распространению современных достижений в области киноискусства.

“Ваш форум заслуживает того, чтобы считаться большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны”, – сказал российский лидер.

46-й Московский кинофестиваль продлится до 26 апреля в киноцентре “Октябрь”. Здесь будет показано более 200 фильмов.

Румынский фильм “21 рубин” священника и режиссера Киприана Мэга неторопливо рассказывает о жизни Нины, молодого прокурора, назначенного генеральным прокурором. Но неожиданно драма пересекается с острой политической журналистикой – чтобы быть назначенной генеральным прокурором, Нине необходимо благословение госсекретаря США и представителя Еврокомиссии. Чтобы стать президентом, Нине нужно благословение госсекретаря США и представителя Еврокомиссии. Здесь сталкиваются два мира, и за этим противостоянием наблюдать не менее интересно, чем за игрой в ойну (есть в Румынии такой вид спорта, напоминающий рапту и бейсбол). 21 Рубин Премьера фильма состоится 23 и 25 апреля в столичном кинотеатре “Октябрь”.

Еще один интересный фильм основной программы – “Мартин читает Коран” Юрия Зауре (Германия). Послушник-мусульманин приходит к профессору исламских исследований, чтобы поговорить о религии, но вскоре профессор понимает, что его гость на самом деле замышляет терроризм и пытается понять, как насилие совместимо с предписаниями Корана. Этот тонкий психологический поединок преподаст уроки истинной человечности и разрушит многие мифы об исламе и религии в целом (“Октябрь”, 22 и 24 апреля).

Всего в основной программе ММКФ в этом году будет представлено 11 фильмов из 12 стран. Из России – третий полнометражный фильм Ивана Соснина “Чужак” – картина для тех, кто помнит нашумевшую десять лет назад историю об инопланетянах, заглянувших в глухую российскую деревню. Здесь же уральскую деревню населяют обычные люди, за исключением зажиточного Леши. Он ютится в самодельном доме из мусора и еженедельно чертит странные круги на полях, ловя радиосигналы на случай, если внеземная цивилизация отреагирует. Премьера фильма состоится 24 апреля в октябре.

Испано-мексиканский фильм “Открытое небо” был выбран в качестве фильма открытия ММКФ-2024, рассказывающего о брате-подростке и его недавно найденной сводной сестре, которые едут к границе США на угнанном джипе. Для фестиваля, который стремится к открытому обсуждению современного мира, лучшего фильма для премьеры не найти.

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