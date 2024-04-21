Бывший ипподром будет преобразован в полностью функциональный район

Чиновники надеются, что этот район, расположенный в районе Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас, “будет выделяться своими инновациями в области городского хозяйства и мобильности” и окажет “минимальное воздействие на окружающую среду”.
Планируется построить до 20 000 единиц жилья, в том числе 9 000 потенциальных на месте бывшего ипподрома.
“Значительная часть этих жилых единиц будет отведена под социальное и коммунальное жилье, которое будет доступным и удобным для семей”, – заявляют в городе. Также планируется строительство магазинов и предприятий, а также 14 гектаров зеленых общественных пространств, включая центральный парк, удобный для прогулок.
Чиновники отмечают, что район станет доступным и удобным для общественного транспорта благодаря строительству автобусной линии, которая соединит район с системой метро.
Также планируется создание “центров общественной активности, отвечающих потребностям сообщества”, таких как школы, общественный центр, библиотека, спортивные сооружения и медицинские учреждения.
Район Намюр-Ипподром занимает около 95 гектаров земли рядом со станцией метро Namur.
Общественные консультации по проекту запланированы на весну этого года, а окончательное утверждение ожидается осенью.
Если не возникнут какие-либо препятствия, строительство может начаться уже в 2025 году.
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