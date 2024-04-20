Ассистенты преподавателей в Университете Макгилла прекращают забастовку

В четверг вечером 1600 ассистентов преподавателей Университета Макгилла заключили принципиальное соглашение со своим работодателем, положив конец забастовке, которая началась почти месяц назад.

В пресс-релизе, опубликованном в пятницу утром, их профсоюз сообщил, что новый контракт предусматривает повышение заработной платы на 15,5% в течение четырех лет, а также “гарантии прозрачности при распределении бюджетов ассистентов преподавателя”.

Почасовая заработная плата ассистентов преподавателя, которая в настоящее время составляет 33,03 доллара, с 1 августа 2026 года будет постепенно повышаться до 38,46 доллара.

Новый коллективный договор будет действовать до 31 июля 2027 года.

По мнению профсоюза, соглашение было подписано вовремя, поскольку оно позволяет избежать “наихудших негативных последствий”, которые трудовой спор мог бы оказать на окончание сессии 30 апреля.

Профсоюз сообщил, что забастовка затронула почти 1000 курсов.

На своей странице в Facebook Ассоциация аспирантов, работающих в McGill (AGSEM), сообщила, что предварительное соглашение было одобрено 75 процентами, но не уточнила количество участников.

Ассистенты преподавателя – это аспиранты, обучающиеся в Университете Макгилла, которые помогают студентам в их учебе и руководят ими.

Кроме того, они отвечают за корректировку учебной работы, проведение семинаров, решение административных задач, ответы на электронные письма и встречи со студентами во внеклассное время, чтобы проконсультировать их по предстоящим заданиям и экзаменам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.