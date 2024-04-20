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Новости Тело найдено после пожара в квебекском районе Beauce
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Тело найдено после пожара в квебекском районе Beauce

Степан Артемьевский Апр 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Тело найдено после пожара в квебекском районе Beauce отключены 3 Просмотров

Полиция провинции Квебек сообщает, что во вторник вечером после пожара в Сен-Жорже, в регионе Beauce, было обнаружено тело.

 

“Есть все основания полагать, что тело принадлежит подростку, который пропал без вести после происшествия”, – отмечает Полиция Квебека (SQ). “Необходимо будет провести процедуры опознания, чтобы подтвердить личность жертвы”.

По данным полиции, пожар вспыхнул в 10 часов вечера во вторник в доме на 90e Street.

Пять человек были отправлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с отравлением дымом, и власти заявляют, что на сегодняшний день их жизням ничего не угрожает.

В SQ утверждают, что по-прежнему нет оснований полагать, что пожар был совершен с преступным умыслом.

Расследование обстоятельств, приведших к пожару, продолжается.

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