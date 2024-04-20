Тело найдено после пожара в квебекском районе Beauce

“Есть все основания полагать, что тело принадлежит подростку, который пропал без вести после происшествия”, – отмечает Полиция Квебека (SQ). “Необходимо будет провести процедуры опознания, чтобы подтвердить личность жертвы”.
По данным полиции, пожар вспыхнул в 10 часов вечера во вторник в доме на 90e Street.
Пять человек были отправлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с отравлением дымом, и власти заявляют, что на сегодняшний день их жизням ничего не угрожает.
В SQ утверждают, что по-прежнему нет оснований полагать, что пожар был совершен с преступным умыслом.
Расследование обстоятельств, приведших к пожару, продолжается.
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