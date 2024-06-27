Жителям города Квебека было рекомендовано ограничить потребление воды после прорыва водопровода

В то время как городские бригады работают над ремонтом поврежденного водопровода питьевой воды, город рекомендует жителям в некоторых районах сократить потребление воды, особенно в среду и четверг.

Городские власти сообщили в пресс-релизе в пятницу, что бригады должны отремонтировать трубу возле улицы Шамероль в районе Ле Ривьер в период с 26 июня по 5 июля.

В течение первых двух дней жителям этого района следует воздержаться от использования стиральных и посудомоечных машин и запастись водой, “чтобы снизить риск попадания частиц в водопровод и резервуар для горячей воды по месту жительства”.

Власти города ввели запрет на использование питьевой воды для уборки, полива растений и газонов, а также наполнения бассейнов, начиная со среды с 7 часов утра, чтобы “поддерживать качество питьевой воды, предлагаемой гражданам, и снизить риск возникновения эпизодов мутной воды”.

Ограничения будут действовать в некоторых районах следующих районов и затронут около 35% жителей Квебека:

Ла-Сите-Лимуилу

Ле-Ривьер

Ла-От-Сен-Шарль

Сент-Фуа-Силлери-Кап-Руж

Виль-де-Лансьен-Лоретт.

Жители, застигнутые за мытьем автомобилей, наполнением бассейнов или другими запрещенными действиями, получат уведомление, и им может грозить штраф в размере 1000 долларов.

Городские власти заявили, что будет проводиться регулярный мониторинг.

Рабочие Квебека также ограничат потребление и использование воды, например, для уборки улиц и полива, в течение рабочего периода.