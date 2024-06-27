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Новости Жителям города Квебека было рекомендовано ограничить потребление воды после прорыва водопровода
Проточная вода. Фото из открытых источников

Жителям города Квебека было рекомендовано ограничить потребление воды после прорыва водопровода

Виктория Христова Июн 27, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Жителям города Квебека было рекомендовано ограничить потребление воды после прорыва водопровода отключены 22 Просмотров

В то время как городские бригады работают над ремонтом поврежденного водопровода питьевой воды, город рекомендует жителям в некоторых районах сократить потребление воды, особенно в среду и четверг.

Городские власти сообщили в пресс-релизе в пятницу, что бригады должны отремонтировать трубу возле улицы Шамероль в районе Ле Ривьер в период с 26 июня по 5 июля.

В течение первых двух дней жителям этого района следует воздержаться от использования стиральных и посудомоечных машин и запастись водой, “чтобы снизить риск попадания частиц в водопровод и резервуар для горячей воды по месту жительства”.

Власти города ввели запрет на использование питьевой воды для уборки, полива растений и газонов, а также наполнения бассейнов, начиная со среды с 7 часов утра, чтобы “поддерживать качество питьевой воды, предлагаемой гражданам, и снизить риск возникновения эпизодов мутной воды”.

Ограничения будут действовать в некоторых районах следующих районов и затронут около 35% жителей Квебека:

Ла-Сите-Лимуилу
Ле-Ривьер
Ла-От-Сен-Шарль
Сент-Фуа-Силлери-Кап-Руж
Виль-де-Лансьен-Лоретт.

Жители, застигнутые за мытьем автомобилей, наполнением бассейнов или другими запрещенными действиями, получат уведомление, и им может грозить штраф в размере 1000 долларов.

Городские власти заявили, что будет проводиться регулярный мониторинг.

Рабочие Квебека также ограничат потребление и использование воды, например, для уборки улиц и полива, в течение рабочего периода.

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