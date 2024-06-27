Компании сталкиваются с путаницей при подготовке к новым языковым правилам Квебека

Менее чем через год для компаний, работающих в Квебеке, вступят в силу важные положения нового закона о французском языке. Несмотря на то, что многие готовятся к применению законов, будущие требования по-прежнему вызывают некоторый стресс, особенно из-за бумажной волокиты и, как говорят некоторые, отсутствия ясности.

Приближается 1 июня 2025 года, и у Изабель Жомф и Бриттани Карсон, двух юристов юридической фирмы Lavery, дел по горло. С момента принятия законопроекта № 96 в 2022 году они помогают многочисленным компаниям в Квебеке и за рубежом соблюдать различные поправки.

“Мы подходим к последнему закону. Поэтому нам нужно обратить внимание на небольшие дополнительные детали, чтобы попытаться как можно лучше проконсультировать компании и избежать неприятных сюрпризов 2 июня 2025 года”, – сказала Йомфру в интервью. Юрист уделяет много времени вопросам, связанным с будущим регулированием товарных знаков.

Одно из них касается внешних рекламных вывесок. Французский язык должен быть “явно преобладающим”, если торговая марка компании представлена на языке, отличном от французского. Данная мера также распространяется на компании, название которых заимствовано из языка, отличного от французского.

“Это может потребовать от продавцов внесения серьезных изменений в свои витрины, если они еще не соответствуют этому критерию”, – сказал Йомф.

Карсон работает над вопросом францизации, который отныне затронет малые предприятия с численностью персонала от 25 до 49 человек. Они должны зарегистрироваться в Управлении французского языка Квебека (OQLF) до 1 июня 2025 года и начать процесс францизации. Это предполагает проведение лингвистического анализа, чтобы продемонстрировать широкое использование французского языка на всех уровнях организации, и получение сертификата о францизации от OQLF.

Карсон сказала, что многие вопросы, которые она получает, поступают от компаний со штаб-квартирами за пределами Квебека. “Для людей, которые могут ежедневно работать с людьми за пределами Квебека, которые не говорят по-французски и не пишут по-французски, это довольно сложная задача”, – говорит юрист по труду и занятости.

По словам Франсуа Винсента, вице-президента Канадской федерации независимого бизнеса (CFIB) из Квебека, среди ее членов по-прежнему наблюдается “недостаточная осведомленность о том, что грядет”. “Особенно это касается административного бремени, связанного с тем, что им говорят, что они хорошо работают на французском языке”, – добавил он, имея в виду документы, которые компании должны будут заполнить в рамках процесса франчайзинга.

По оценкам CFIB, компаниям потребуется от 20 до 50 часов, чтобы ответить на вопросы, связанные с францизацией. И, основываясь на последних данных OQLF, большинству из них будет сообщено, что они выполняют свои языковые обязательства, считает Винсент. По состоянию на 31 марта 2023 года, 66% сертифицированных компаний “получили свой сертификат без необходимости внедрения программы францизации”, согласно годовому отчету OQLF за 2022-2023 годы.