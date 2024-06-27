Птенцы монреальского сокола совершают первые полеты в мир, полный опасностей

Мир полон опасностей, когда тебе еще нет и шести недель, и ты учишься летать, даже если ты принадлежишь к самому быстрому виду птиц на Земле. На этой неделе три птенца сокола по имени Хьюго, Поло и Эстебан начали расправлять крылья над гнездом на 23-м этаже башни Монреальского университета, а сотни онлайн-зрителей следили за каждым их движением.

Это “волнующий, но напряженный момент”, – говорит Ева Белайл, которая следит за “соколами Монреаля” с 2007 года и ведет посвященные им страницы в Facebook и YouTube. “Мы все хотим увидеть, как они летают”, – сказала она в телефонном интервью. “Но это вызывает стресс, потому что всегда есть риск получить травму”.

В воскресенье Поло был первым соколом, совершившим полет, который начался с неуклюжих взмахов крыльями, но закончился безопасным перелетом на крышу пониже. Хьюго был еще менее элегантен, соскользнув с гнезда на башне и наполовину упав, наполовину перелетев на нижнюю жердочку. Поскольку самки крупнее самцов и им требуется больше времени, чтобы научиться летать, Эстебане, скорее всего, проведет еще пару дней, тренируя свои крылья, прежде чем взлететь.

По словам Дэвида Берда, почетного профессора биологии дикой природы Университета Макгилла, несмотря на то, что птенцы благополучно приземлились, у их вида есть серьезные шансы дожить до зрелого возраста. Берд говорит, что около 50% птенцов сокола не доживают до своего первого дня рождения. По другим оценкам, это число составляет две трети.

В одном из интервью он сказал, что периоды, когда соколы оперяются или учатся летать, особенно опасны для городских птиц. Неопытный подросток может вылететь в окно, попасть под порыв ветра или упасть на землю, где ему угрожают машины или собаки.

Даже если они доживают до зрелого возраста, они сталкиваются с другими опасностями, включая конкуренцию с другими соколами, пестициды и химикаты, в том числе антипирены, используемые для тушения лесных пожаров, а в последнее время и птичий грипп. Однако, по словам Берда, нет никаких сомнений в том, что соколы выжили. Широкое применение пестицидов, таких как ДДТ, и истребление их людьми привело к сокращению их численности в 1960-х и 1970-х годах. Но за десятилетия, прошедшие с тех пор, как ДДТ был запрещен, проекты по восстановлению были успешными, и соколы “из почти исчезнувшего вида в восточной части Северной Америки превратились, по мнению некоторых, в вид-вредитель”, – сказал он, отметив, что некоторым людям не нравится, когда птицы сидят на карнизах их зданий.

По словам Берда, частью их успеха является их способность адаптироваться к городам, где высотные здания заменили скалы в качестве мест гнездования, а многочисленная популяция голубей обеспечивает обильную добычу. Городские соколы, в том числе из Монреальского университета, в последние годы стали своего рода послами для общественности благодаря камерам, транслирующим гнезда в прямом эфире.

В 2008 году Белайл помог установить гнездовой бокс, в котором за эти годы вылупилось более двух десятков птенцов. Их снимают 24 часа в сутки. В этом году сотни людей каждый день следили за тем, как птенцы сокола вылупляются из яиц, быстро увеличиваются в размерах под присмотром своих родителей, Евы и М., и их белый пушок сменяется гладкими коричневыми маховыми перьями. Порой наблюдать за гнездом – занятие не для слабонервных.

11 июня четвертый птенец, получивший прозвище Элис, заболел и умер в гнездовом ящике на глазах у перепуганных зрителей. Единственный прошлогодний птенец также умер. “Это действительно реальная жизнь, и иногда она может быть печальной”, – сказала Белайл. Она сказала, что самая сложная часть ее работы – это когда ей приходится утешать расстроенную публику или отвечать на многочисленные вопросы в Facebook или YouTube от людей, обеспокоенных здоровьем цыплят.

Однако, по ее словам, беспокойство свидетельствует о том, что у людей сформировалась подлинная связь с природой и птицами. “Если вы живете в городе и у вас мало доступа к природе, это похоже на то, что открывается окно”, – сказала она. Белайл сказала, что она и другие волонтеры будут на месте в течение следующих нескольких дней, готовые спасти птенцов, если они попадут в беду. После этого Поло, Хьюго и Эстебан проведут несколько недель рядом с гнездом, обучаясь у своих родителей охоте. Тогда они улетят навсегда или, по крайней мере, до тех пор, пока не вырастут и, возможно, не попадут на камеру где-нибудь в гнезде.