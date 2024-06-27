Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой
Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой
В Монреале:
- Федеральные инвестиции: Цирковая индустрия Монреаля получит значительную поддержку благодаря федеральным инвестициям в размере 31 миллиона долларов на протяжении двух лет. Эти средства будут направлены в Канадский фонд презентации искусств, что позволит развивать и продвигать цирковое искусство на международном уровне.
- SPCA и брошенные животные: С приближением 1 июля, Монреальская организация SPCA бьет тревогу по поводу увеличения числа брошенных домашних животных. По сравнению с прошлым годом, количество брошенных животных выросло на 21%, что вызывает беспокойство среди защитников животных.
- Пропалестинский лагерь: Полиция Монреаля (SPVM) пока не нашла оснований для демонтажа пропалестинского лагеря, который был построен в последние дни на площади Виктории. Ситуация остается напряженной, и полиция продолжает мониторить обстановку.
- Освобождение от сексуального рабства: В районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас в Монреале 10 женщин были освобождены из сексуального рабства в мотеле «Сен-Жак». Это стало результатом успешной операции местных правоохранительных органов.
- Шоу Frecce Tricolori: Итальянские воздушные акробаты Frecce Tricolori украсили небо Монреаля красочным авиашоу, посвященным 100-летию Королевских ВВС Канады. Это событие привлекло внимание множества зрителей и стало значимым культурным моментом для города.
- Закрытие программы психиатрии: Медицинский центр Университета Макгилла (MUHC) принял решение о закрытии программы психиатрии наркозависимости, что вызвало тревогу среди жителей города, особенно тех, кто нуждается в этих услугах.
В Квебеке:
- Повреждения дорог: Проливные дожди, обрушившиеся на регион за последние несколько дней, нанесли ущерб примерно двадцати участкам дорог к северу от Монреаля, что создало трудности для местного транспорта и вызвало необходимость в срочном ремонте.
- Кампания «Все пешеходы!»: В Труа-Ривьер пройдёт национальная кампания, призывающая жителей Квебека ходить в местные магазины и услуги пешком, избегая использования автомобилей или общественного транспорта. Кампания будет длиться с июля по октябрь и направлена на поддержку местного бизнеса и улучшение экологической ситуации.
- Программа финансирования FIERH: Квебек анонсировал создание программы финансирования инфраструктуры водоснабжения для доступного жилья с бюджетом в 250 миллионов долларов. Это станет значительным шагом в решении проблемы доступности жилья в регионе.
- Французский язык и бизнес: Бизнес в Квебеке готовится к вступлению в силу новых правил, касающихся использования французского языка. Эти изменения повлияют на многие аспекты ведения бизнеса и требуют внимательной подготовки со стороны предпринимателей.
- Инвестиции города Римуски: Город Римуски планирует инвестировать 252 миллиона долларов в строительство крытого спортивного центра, реконструкцию пресвитерия Сен-Жермен и косметический ремонт центра города. Эти инвестиции будут распределены на пять лет и направлены на улучшение инфраструктуры и качества жизни граждан.
- Нужда в сурдопереводчиках: В Квебеке остро ощущается нехватка сурдопереводчиков с французского и английского языков, что подчеркивает важность развития этой профессии для обеспечения доступности информации и услуг для глухих и слабослышащих людей.
В Канаде:
- Поражение Либералов: Историческое поражение Либералов на довыборах в центре Торонто вызвало серьёзные вопросы относительно политического будущего премьер-министра Джастина Трюдо. Этот результат может иметь долгосрочные последствия для политического ландшафта страны.
- Акции защиты прав арендаторов: Примерно 60 групп защиты прав арендаторов провели публичные акции, требуя от политиков решений по жилищному кризису. Они выступают за введение ограничений для Airbnb и других мер, которые могут помочь решить проблему доступности жилья.
- Финансовый стресс из-за цен на продукты: 42% канадцев испытывают финансовый стресс из-за высоких цен на продукты питания и бензин, что в некоторых случаях оказывает большее влияние на их бюджет, чем ипотека.
- Ремонт устройств Apple: В следующем году канадцы получат возможность самостоятельно ремонтировать свои устройства Apple, что может снизить затраты на обслуживание и увеличить продолжительность их использования.
- Задержанные за угон автомобилей: В Онтарио около половины задержанных за угон автомобилей были отпущены под залог. Это вызывает обеспокоенность в обществе относительно эффективности мер по борьбе с этим видом преступности.
- Угроза забастовки WestJet: Авиакомпания WestJet столкнулась с новой угрозой забастовки. Это может повлиять на расписание полетов и вызвать неудобства для пассажиров.
- Компенсация государственным служащим: Парламентский комитет рекомендует выплатить компенсацию федеральным государственным служащим, которые понесли финансовые потери при передаче своего плана страхования в Canada Life.
В России:
- Авария поезда: Девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми. Причины инцидента и возможные последствия в настоящее время расследуются.
- Индексация пенсий: Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это решение позволит увеличить доходы пенсионеров, которые продолжают трудиться.
- Запрет анонимных рассылок: Зампред Госдумы Яровая предложила запретить автоматизированные анонимные рассылки в России. Это предложение вызвало дискуссии о балансе между безопасностью и свободой слова.
- Розыск Эрика Эберхардсона: МВД РФ объявило в розыск экс-председателя правления «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона. Обстоятельства, связанные с этим делом, пока не разглашаются.
- Звание героя труда Зюганову: Президент Путин присвоил Геннадию Зюганову звание героя труда. Это высшая гражданская награда в России.
- Новый препарат против ботулизма: Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма. Это может стать значительным прорывом в лечении этого опасного заболевания.
В мире:
- Осуждение ООН: Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в Дагестане. Международное сообщество выражает свою поддержку жертвам и их семьям.
- Шольц о НАТО: Канцлер Германии Шольц заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине. Это заявление подчеркивает стремление альянса избежать прямого военного столкновения.
- Изменение закона о воинской обязанности в Финляндии: Оборонный комитет Финляндии поддержал изменение закона о воинской обязанности, что позволит призывать резервистов к борьбе с мигрантами на границе.
- Марк Рютте генсек НАТО: Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО. Это назначение может внести изменения в политику и стратегию альянса.
- Налог на пердёж скота в Дании: Дания введет налог на пердёж скота для борьбы с глобальным потеплением. Это необычная мера направлена на сокращение выбросов парниковых газов.
- Приземление самолета с Ассанжем: Самолет с Джулианом Ассанжем на борту приземлился в Австралии. Это событие привлекло внимание мировых СМИ.
- Рождение ребенка Илона Маска: Илон Маск подтвердил рождение еще одного ребенка от канадки Шивон Зилис. Это личное событие стало предметом обсуждения в социальных сетях.
CANADIAN MEDIA GROUP
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