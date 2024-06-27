Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 26 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 26 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 26, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 81 Просмотров

 

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

В Монреале:

  • Федеральные инвестиции: Цирковая индустрия Монреаля получит значительную поддержку благодаря федеральным инвестициям в размере 31 миллиона долларов на протяжении двух лет. Эти средства будут направлены в Канадский фонд презентации искусств, что позволит развивать и продвигать цирковое искусство на международном уровне.
  • SPCA и брошенные животные: С приближением 1 июля, Монреальская организация SPCA бьет тревогу по поводу увеличения числа брошенных домашних животных. По сравнению с прошлым годом, количество брошенных животных выросло на 21%, что вызывает беспокойство среди защитников животных.
  • Пропалестинский лагерь: Полиция Монреаля (SPVM) пока не нашла оснований для демонтажа пропалестинского лагеря, который был построен в последние дни на площади Виктории. Ситуация остается напряженной, и полиция продолжает мониторить обстановку.
  • Освобождение от сексуального рабства: В районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас в Монреале 10 женщин были освобождены из сексуального рабства в мотеле «Сен-Жак». Это стало результатом успешной операции местных правоохранительных органов.
  • Шоу Frecce Tricolori: Итальянские воздушные акробаты Frecce Tricolori украсили небо Монреаля красочным авиашоу, посвященным 100-летию Королевских ВВС Канады. Это событие привлекло внимание множества зрителей и стало значимым культурным моментом для города.
  • Закрытие программы психиатрии: Медицинский центр Университета Макгилла (MUHC) принял решение о закрытии программы психиатрии наркозависимости, что вызвало тревогу среди жителей города, особенно тех, кто нуждается в этих услугах.

В Квебеке:

  • Повреждения дорог: Проливные дожди, обрушившиеся на регион за последние несколько дней, нанесли ущерб примерно двадцати участкам дорог к северу от Монреаля, что создало трудности для местного транспорта и вызвало необходимость в срочном ремонте.
  • Кампания «Все пешеходы!»: В Труа-Ривьер пройдёт национальная кампания, призывающая жителей Квебека ходить в местные магазины и услуги пешком, избегая использования автомобилей или общественного транспорта. Кампания будет длиться с июля по октябрь и направлена на поддержку местного бизнеса и улучшение экологической ситуации.
  • Программа финансирования FIERH: Квебек анонсировал создание программы финансирования инфраструктуры водоснабжения для доступного жилья с бюджетом в 250 миллионов долларов. Это станет значительным шагом в решении проблемы доступности жилья в регионе.
  • Французский язык и бизнес: Бизнес в Квебеке готовится к вступлению в силу новых правил, касающихся использования французского языка. Эти изменения повлияют на многие аспекты ведения бизнеса и требуют внимательной подготовки со стороны предпринимателей.
  • Инвестиции города Римуски: Город Римуски планирует инвестировать 252 миллиона долларов в строительство крытого спортивного центра, реконструкцию пресвитерия Сен-Жермен и косметический ремонт центра города. Эти инвестиции будут распределены на пять лет и направлены на улучшение инфраструктуры и качества жизни граждан.
  • Нужда в сурдопереводчиках: В Квебеке остро ощущается нехватка сурдопереводчиков с французского и английского языков, что подчеркивает важность развития этой профессии для обеспечения доступности информации и услуг для глухих и слабослышащих людей.

В Канаде:

  • Поражение Либералов: Историческое поражение Либералов на довыборах в центре Торонто вызвало серьёзные вопросы относительно политического будущего премьер-министра Джастина Трюдо. Этот результат может иметь долгосрочные последствия для политического ландшафта страны.
  • Акции защиты прав арендаторов: Примерно 60 групп защиты прав арендаторов провели публичные акции, требуя от политиков решений по жилищному кризису. Они выступают за введение ограничений для Airbnb и других мер, которые могут помочь решить проблему доступности жилья.
  • Финансовый стресс из-за цен на продукты: 42% канадцев испытывают финансовый стресс из-за высоких цен на продукты питания и бензин, что в некоторых случаях оказывает большее влияние на их бюджет, чем ипотека.
  • Ремонт устройств Apple: В следующем году канадцы получат возможность самостоятельно ремонтировать свои устройства Apple, что может снизить затраты на обслуживание и увеличить продолжительность их использования.
  • Задержанные за угон автомобилей: В Онтарио около половины задержанных за угон автомобилей были отпущены под залог. Это вызывает обеспокоенность в обществе относительно эффективности мер по борьбе с этим видом преступности.
  • Угроза забастовки WestJet: Авиакомпания WestJet столкнулась с новой угрозой забастовки. Это может повлиять на расписание полетов и вызвать неудобства для пассажиров.
  • Компенсация государственным служащим: Парламентский комитет рекомендует выплатить компенсацию федеральным государственным служащим, которые понесли финансовые потери при передаче своего плана страхования в Canada Life.

В России:

  • Авария поезда: Девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми. Причины инцидента и возможные последствия в настоящее время расследуются.
  • Индексация пенсий: Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это решение позволит увеличить доходы пенсионеров, которые продолжают трудиться.
  • Запрет анонимных рассылок: Зампред Госдумы Яровая предложила запретить автоматизированные анонимные рассылки в России. Это предложение вызвало дискуссии о балансе между безопасностью и свободой слова.
  • Розыск Эрика Эберхардсона: МВД РФ объявило в розыск экс-председателя правления «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона. Обстоятельства, связанные с этим делом, пока не разглашаются.
  • Звание героя труда Зюганову: Президент Путин присвоил Геннадию Зюганову звание героя труда. Это высшая гражданская награда в России.
  • Новый препарат против ботулизма: Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма. Это может стать значительным прорывом в лечении этого опасного заболевания.

В мире:

  • Осуждение ООН: Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в Дагестане. Международное сообщество выражает свою поддержку жертвам и их семьям.
  • Шольц о НАТО: Канцлер Германии Шольц заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине. Это заявление подчеркивает стремление альянса избежать прямого военного столкновения.
  • Изменение закона о воинской обязанности в Финляндии: Оборонный комитет Финляндии поддержал изменение закона о воинской обязанности, что позволит призывать резервистов к борьбе с мигрантами на границе.
  • Марк Рютте генсек НАТО: Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО. Это назначение может внести изменения в политику и стратегию альянса.
  • Налог на пердёж скота в Дании: Дания введет налог на пердёж скота для борьбы с глобальным потеплением. Это необычная мера направлена на сокращение выбросов парниковых газов.
  • Приземление самолета с Ассанжем: Самолет с Джулианом Ассанжем на борту приземлился в Австралии. Это событие привлекло внимание мировых СМИ.
  • Рождение ребенка Илона Маска: Илон Маск подтвердил рождение еще одного ребенка от канадки Шивон Зилис. Это личное событие стало предметом обсуждения в социальных сетях.

CANADIAN MEDIA GROUP

Для Вас: Новости и реклама: Деловой Монреаль |Facebook | Реклама | Новостная рассылка | RadioRecall |

Подпишитесь на телеграм-канал «News.Montreal»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*