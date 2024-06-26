Разработанное в Монреале приложение может предотвратить кражи автомобилей

Инженер Жан Пулен говорит, что ворам, которые хотят скрыться на его машине, лучше быть готовыми. 59-летний выпускник Политехнического института изобрел механизм отключения, установленный под приборной панелью и подключенный к смартфону владельца.

Без защищенного доступа к приложению IKS Technologies воры не смогут завладеть автомобилем. Даже если у кого-то есть копия смарт-ключа или он скопирует сигнал, автомобиль не заведется.

“Если я пытаюсь завести машину, ничего не происходит, поэтому невозможно ее угнать”, – сказал Пулен, демонстрируя устройство из-за руля своего джипа. Нажатие на его приложение позволяет быстро повернуть ключ в замке зажигания.

Если воры попытаются отбуксировать автомобиль, датчик движения немедленно отправит владельцу сигнал в режиме реального времени. Пулин объяснил, что приложение имеет преимущество перед обычными системами слежения, которые становятся полезными только тогда, когда вы осознаете, что вашего автомобиля нет.

“В этом вся прелесть системы прямо сейчас, потому что мы работаем над тем, чтобы исправить ситуацию”, – сказал он.

Кроме того, если кто-то попытается поиграть с проводкой, внутри автомобиля зазвенит сирена мощностью 130 децибел, но этого все равно будет недостаточно, чтобы привести машину в движение.

В Квебеке, по оценкам, каждые 37 минут угоняют автомобиль, и два из трех автомобилей никогда не будут найдены, поскольку они попадают на контейнеровозы в порту Монреаля.

Пулен сказал, что его приложение полностью безопасно и использует двухфакторную аутентификацию. Оно требует ежемесячной абонентской платы.

Он сказал, что его технология объединяет несколько существующих систем защиты от несанкционированного доступа в единую. Пулен и его партнеры находятся в стадии окончательного тестирования этой уникальной программы.

Они уже подписывают контракты с автосалонами, и ожидается, что система kill-switch появится на рынке к концу лета. Если все пойдет по плану, угонщики автомобилей, на этот раз, могут оказаться безработными”.