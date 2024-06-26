Пиромузыкальные феерии: Международный конкурс фейерверков в Монреале стартует 27 июня

Закрытие дорог в Монреале продлится с 27 июня по 1 августа, когда в рамках 38-го ежегодного международного конкурса фейерверков Loto—Квебек время от времени полностью закрывается мост Жака—Картера – и для автомобилей, и для велосипедов.

Это позволит посетителям дойти до места просмотра потрясающих фейерверков, чтобы насладиться шоу и захватывающими ночными видами на город.

В этом году на выставке будут представлены всемирно известных компаний, конкурирующих друг с другом, которые будут участвовать в пиротехнических соревнованиях, которые пройдут с 10 до 11 часов 27 июня, 4, 7, 11, 14, 20, 27 июля и 1 августа.

На показах будет представлено пять минут лазерной техники на 30-минутное шоу — переход к экологически ответственной практике, реализованный в этом году фирмой Laser-Quantum.

Лучший способ насладиться выступлениями — это на трибунах La Ronde, откуда открывается наилучший вид и звук, что создает по-настоящему праздничную обстановку – опять же, для тех из вас, кто любит подобные мероприятия.

Станция метро Jean-Drapeau – это самый быстрый способ добраться до района моста Жака Картье. Наслаждайтесь!